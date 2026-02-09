Affari Tuoi, Marco capisce strategia dottore e rifiuta il cambio: vince 75.000€

Il concorrente decide di sfidare fin da subito il dottore

Oggi è toccato a Marco del Friuli Venezia Giulia giocare ad Affari Tuoi. E quest’ultimo si è dapprima presentato, asserendo di non aver mai avuto una fidanzata in vita sua, e successivamente ha rivelato di voler al fianco la sorella per affrontare questa sfida. Detto questo Stefano De Martino l’ha quindi invitato a fare i primi sei lanci. E terminato pure l’ultimo tiro il dottore ha telefonato per la prima volta con in dote un’offerta di 30 mila euro. Secco il no del concorrente del Friuli Venezia Giulia. Altri tre tiri per lui. E arrivato a questo punto il dottore ha quindi fatto un’offerta al ribasso con 20 mila euro. Risposta ancora una volta negativa.

Affari Tuoi, il concorrente affronta con grande coraggio la partita

Stefano De Martino ha allora invitato Marco del Friuli Venezia Giulia a fare altri tre tiri. E dopo l’ultimo lancio il dottore ha deciso di cambiare strategia proponendogli di cambiare il pacco. Niente da fare. Il concorrente del Friuli Venezia Giulia ha quindi continuato ad affrontare la partita con grande coraggio. E dopo l’ennesima manche il dottore si è rifatto vivo con un’offerta di 25 mila euro. Anche stavolta però Marco non ha voluto sentire ragioni. Nuovo tiro per quest’ultimo e subito dopo il dottore ha offerto 10 mila euro. Il concorrente ha risposto ancora una volta no.

Marco del Friuli Venezia Giulia ha vinto 75 mila euro

Dopo l’ultimo rifiuto il concorrente del Friuli Venezia Giulia incredibilmente ha trovato tre pacchi blu di seguito rimanendo con 10 mila, 30 mila e 75 mila euro. A questo punto Stefano De Martino, il quale venerdì scorso non è andato in onda per lasciare spazio alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026, non ha potuto far altro che festeggiare ricordando: “Soldi sicuri…” Il dottore non ha però gettato la spugna tornando a farsi sotto con una nuova offerta di 25 mila euro per un solo tiro. Anche stavolta Marco ha risposto negativamente. Alla fine il concorrente è rimasto con 30 mila da una parte e 75 mila dall’altra. Il dottore ha allora tentato l’ultima mossa per cercare di far cadere il concorrente proponendo il cambio pacco. Ha però rifiutato il cambio. Una mossa che si è rivelata essere giusta, visto che si è portato a casa la bellezza di 75 mila euro.