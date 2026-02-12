Ascolti Tv 11 febbraio: Una nuova vita bene al 19.7% di share, flop One Life

Successo per Una nuova vita che supera i 3 milioni di telespettatori: gli ascolti di ieri

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la nuova puntata della serie Tv con Anna Valle e Daniele Pecci protagonisti. E nonostante l’agguerrita concorrenza su tutte le altre reti si segnala che il pubblico ha premiato la fiction con ascolti più che buoni. Come infatti riportato dal portale Tv DavideMaggio.it la serie ha tenuto incollati di fronte al teleschermo nella serata di ieri 11 febbraio una media di poco più di 3 milioni di spettatori a casa con uno share pari al 19.70%. Rispetto a una settimana fa la serie ha guadagnato 385 mila telespettatori e tre punti percentuali di share netti.

Flop Rai Uno con il lungometraggio One Life

E c’è da dire che il successo della serie Tv Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci protagonisti ha travolto il film andato in onda ieri sera sull’ammiraglia Rai. In base infatti ai dati Auditel riportati da DavideMaggio.it il lungometraggio non è andato oltre il 10.20% di share con 1 milione e 802 mila telespettatori. Ascolti molto bassi che non solo hanno permesso alla concorrenza rappresentata dalla fiction Mediaset di vincere la serata, ma che hanno fatto addirittura scivolare Rai Uno come terza rete ieri sera battuta pure dai Rai Due con le Olimpiadi. Un bel crollo rispetto ad una settimana fa grazie al successo de L’Invisibile.

Ascolti ieri 11 febbraio altre reti: benissimo Rai2 con le Olimpiadi

Come detto precedentemente tra Una nuova vita di Anna Valle e Daniele Pecci e One Life si segnala come terzo incomodo le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 in onda sulla cadetta Rai. E come riportato da DavideMaggio.it pure ieri sera grazie al Pattinaggio di figura il secondo canale nazionale ha ottenuto ottimi risultati con 2 milioni e 670 mila spettatori a casa con uno share pari al 13.40%. Bene pure Italia 1 con l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio che ha conquistato 1 milione e 761 mila telespettatori pari all’8.70 di share. Ascolti granitici come sempre per Chi l’ha Visto? con 1 milione e 359 mila telespettatori e l’8.20%. Realpolitik e Una giornata particolare hanno invece conquistato rispettivamente 548 mila telespettatori con il 4.09% di share e 876 mila spettatori con il 4.84 %.