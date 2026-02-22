Grande Fratello 2026: Alessandra Mussolini concorrente? Nuovi rumor sul cast

Alessandra Mussolini concorrente del GF 2026? Le ultime indiscrezioni

Anche se una data precisa non c’è più o meno la prossima edizione del Grande Fratello dovrebbe iniziare intorno a metà marzo. E ovviamente non si fa altro che parlare del cast del reality show condotto da Ilary Blasi. Di rumor ne stanno circolando tanti, ma di notizie certe al momento ancora niente. Tuttavia si segnala che a proposito di voci di corridoio oggi Gabriele Parpiglia, direttamente nella sua newsletter, ha rivelato che in lizza per varcare la famosa porta rossa della casa più spiata dagli italiani ci dovrebbe essere pure Alessandra Mussolini. Quest’ultima certo non ha bisogno di presentazioni. Difatti è sia una nota politica, ma anche un’opinionista Tv. Spesso infatti i telespettatori l’hanno vista al tavolo della Vita in diretta di Alberto Matano a commentare il più e il meno.

Paola Caruso potrebbe essere tra le concorrenti della nuova edizione del reality show

Ma non è finita qua perchè Gabriele Parpiglia, sempre nella sua newsletter, ha anche lanciato un altro scoop sul cast del Grande Fratello 2026. Infatti in base alle indiscrezioni in suo possesso sembra che nella prossima edizione del GF di Ilary Blasi potrebbe esserci posto pure per la soubrette Paola Caruso. E per quest’ultima non sarebbe certo la prima volta in un reality show, visto che anni fa ha partecipato a L’Isola dei Famosi distinguendosi per il il suo bel temperamento. Ultimamente quest’ultima è stata spesso a Verissimo e in altre trasmissioni Tv sia per parlare dello stato di salute di suo figlio che del matrimonio annullato con l’ex compagno Gianmarco: “Era tutto pronto, ho investito 2 anni della mia vita, ma in questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciata basita…Eravamo in una relazione a 4 e io non ne sapevo niente…”

Grande Fratello 2026 cast: arriva lo spoiler pure di Selvaggia Lucarelli

Oltre a Alessandra Mussolini e Paola Caruso nel cast GF 2026 dovrebbero esserci pure Antonella Elia e Adriana Volpe, che avrebbe deciso di tornare nella Casa dopo essere rimasta senza trasmissioni in Rai. Ma i rumor per quanto riguarda il cast della nuova edizione del Grande Fratello non sono finiti affatto qua. Si segnala infatti che in queste ultime ore Selvaggia Lucarelli, direttamente nelle sue storie su instagram, ha rivelato di essere venuta a sapere che tra i concorrenti ci sarà un personaggio che farà sognare ad occhi aperti tutti i numerosi spettatori a casa: “Nel cast del GF c’è un personaggio che vi farà sognare…” Chi sarà mai?