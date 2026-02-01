Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi: “Ecco perché non ho festeggiato il compleanno”

Che fine ha fatto Giuseppe Garibaldi, ex del GF?

Chi se lo ricorda Giuseppe Garibaldi? No, non la figura storica dell’Unita d’Italia, ma il concorrente del Grande Fratello che si fece conoscere per una sorta di flirt con Beatrice Luzzi, più grande di lui, che fece molto discutere. Ora lui è molto lontano dal mondo del gossip e resta attivo sui social dove è seguito dai suoi fan.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha compiuto 33 anni

“Ieri ho fatto 33 anni e sapete una cosa? Non ho spento nessuna candelina, non c’è una torta e nemmeno una festa. Non ho festeggiato. E sapete perché? Perché ci sono momenti della vita in cui non senti il bisogno di festeggiare, di celebrare o fare grandi cose. A 33 anni sto imparando a scegliere con più cura le persone, le strade, le parole. Ieri mi sono allenato, sono andato al corso di formazione, ho studiato e poi sono rimasto in silenzio. Quel silenzio che serve quando stai diventando qualcosa di nuovo” ha dichiarato Giuseppe Garibaldi.

Grande Fratello: l’affetto dei fan per Giuseppe Garibaldi

Infine l’ultima parte del racconto di Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello: “E poi? E poi in mezzo a quel silenzio siete arrivati voi, in tantissimi, con le vostre storie, le vostre chiamate, i vostri messaggi lunghi pieni di auguri, di affetto, di sostegno e stima. Messaggi che non hanno fatto rumore ma che hanno lasciato il segno. E lì ho capito una cosa: che non serve una grande festa per sentirsi amati. E oggi voglio ringraziarvi, voglio dirvi grazie perché mi sostenete e perché credete in me mentre ancora sto costruendo. Ieri 33 anni non li ho festeggiati, li ho onorati”.