Lino Guanciale a Domenica In: “I miei genitori li sento sempre accanto”

Lino Guanciale a Domenica In parla dei suoi albori e dei suoi genitori

Uno degli attori più amati dal pubblico italiano è senza dubbio Lino Guanciale le cui fiction quando vanno in onda riescono a raccogliere grandi ascolti. Grazie alal sua presenza, al suo modo di interpretare i personaggi, e al suo fascino con cui fa strage di cuori in maniera platonica presso le sue spettatrici più fedeli. Nella sua intervista a Domenica In ha ripercorso i suoi albori e ha avuto modo di parlare dei suoi genitori.

L’attore svela cosa gli disse il padre quando scelse la sua carriera

Cosa disse il padre di Lino Guanciale al figlio? “Non conosco nulla di questo mondo per aiutarti, ma resto al tuo fianco”. Non tutti l’avrebbero fatto, infatti in tanti avrebbero ostacolato la sua carriera da attore, e invece i suoi genitori gli sono sempre stati accanto. Addirittura suo padre era solito organizzare i pullman dall’Abruzzo quando faceva teatro. L’entusiasmo dei suoi genitori non si è mai spento e i sacrifici sono stati poi ripagati.

Domenica In: i genitori di Lino Guanciale sono morti da poco

“I miei genitori appartengono a quella tipologia di papà e mamma che, per i figli, ci sono sempre stati” ha raccontato Lino Guanciale a Domenica In (intervista a Marco Carta), “sono mancati entrambi da poco, nel giro di due anni. Papà di recente… La sensazione è quella di sentirli sempre accanto. I ricordi più belli sono relativi al set, loro venivano e volevano vedere tutto”.