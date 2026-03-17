Affari Tuoi, che partita stasera! Ludovica del Lazio vince 200.000€

La partita della concorrente parte subito male

Dopo oltre 20 puntate è arrivato anche il turno di Ludovica del Lazio giocare stasera ad Affari Tuoi. E quest’ultima ha deciso di affrontare la sfida al fianco del suo compagno Davide. Stefano De Martino, dopo aver ascoltato la sua presentazione, l’ha quindi invitata a iniziare la sua partita con i soliti primi sei lanci. E c’è da dire che non è andata benissimo perchè nel giro di pochi tiri ha trovato 15 mila euro, il pacco nero con 100 mila, 300 mila e 75 mila euro. Dopo questo avvio non proprio dei migliori il dottore si è fatto vivo con un’offerta di 23 mila euro. Una bella proposta ma non è bastata per far gettare la spugna a Ludovica che si è quindi apprestata a fare tre ulteriori tiri. Ma la situazione non è migliorata perchè con il primo lancio ha trovato subito 10 mila euro, tanto che il conduttore è stato costretto ad intervenire per cercare di portare un po’ di fortuna alla concorrente del Lazio con un rito propiziatorio insieme al pubblico in studio.

Affari Tuoi, la concorrente è riuscita a rimettere in carreggiata la partita

Finita pure questa seconda manche il dottore ha telefonato ancora una volta con un’offerta di 23 mila euro. La risposta di Ludovica del Lazio è stata ancora una volta no. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita di Leila, l’ha quindi invitata a fare altri tre tiri. E la concorrente ha quindi trovato i pacchi contenenti rispettivamente 20 mila euro, 20 euro e 100 euro. E con questa manche la concorrente del Lazio è riuscita a riequilibrare il tabellone con quattro pacchi blu e altrettanti rossi ancora in gioco. Il dottore ha allora telefonato per la terza volta offrendole la cifra di 30 mila euro per un solo tiro. Anche stavolta la risposta è stata negativa.

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Ludovica del Lazio ha vinto 200 mila euro

Nuovo tiro per la concorrente del Lazio, che ha trovato il pacco contenente 30 mila euro. Si è quindi fatto sotto ancora una volta il dottore con un ‘offerta ancora una volta di 30 mila euro. La concorrente di Affari Tuoi ha però rifiutato per l’ennesima volta. E con il nuovo tiro ha trovato il pacco contenente 200 euro. Il dottore ha allora cambiato strategia proponendole di cambiare pacco. Niente da fare. Con il nuovo tiro le è andata bene perchè ha trovato il pacco contenente 0 euro. Il dottore messo un po’ spalle al muro ha alzato la posta in palio con un’offerta di 35 mila euro per due tiri. E pure stavolta ha detto un no netto e chiaro. Stefano De Martino le ha fatto prese che con questi due nuovi tiri può davvero dare una svolta importante alla partita. E in effetti è andata così perchè Ludovica è rimasta con 50 mila e 200 mila euro da una parte e Gennarino dall’altra. Il dottore ha allora cercato di convincerla con un’offerta di 50 mila euro. Non ci ha pensato due volte nel dire ancora no. Con questo tiro è allora rimasta con 50 mila e 200 mila euro. E il conduttore ha rammentato alla concorrente: “Soldi sicuri!” Ultimissima mossa del dottore che le ha offerto la cifra mostre di 100 mila euro. La risposta è stata però no. E ha fatto bene perchè ha vinto 200 mila euro.