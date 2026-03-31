Affari Tuoi non va in onda: come cambia stasera il palinsesto di Rai Uno

Stefano De Martino ha annunciato che stasera il suo game show non andrà in onda

Ieri sera ad Affari Tuoi ha giocato Simona della Calabria. Quest’ultima ha iniziato la partita nel peggiore dei modi trovando diversi pacchi rossi, tra cui quello contenente ben 300 mila euro. E purtroppo per lei pure il finale è stato amaro perchè è rimasta con soli pacchi blu ed è stata costretta ad andare alla regione fortunata per portarsi a casa almeno 100 mila o 50 mila euro. Ebbene grazie all’intuito del padre che le ha consigliato di puntare sul Veneto per 50 mila euro è riuscita a portarsi a casa tale somma per la felicità del conduttore dell’ammiraglia Rai, il quale prima di salutare il pubblico a casa ha ricordato che stasera la puntata del game show non andrà in onda.

Affari Tuoi non andrà in onda per lasciare spazio alla Nazionale

E per chi si chiedesse il motivo per cui stasera Stefano De Martino non andrà in onda con il suo game show dell’access prime time dell’ammiraglia Rai è presto detto. Infatti stasera a partire dalle 20.30 su Rai Uno andrà in onda la finale dei play off tra Bosnia Erzegovina e Italia per accedere ai Mondiali 2026. E ovviamente questa è una partita di fondamentale importanza per tutto il calcio italiano perchè la nostra Nazionale non accede alla competizione mondiale da ben dodici anni. E che sia una partita molto attesa lo attestano pure gli ascolti della partita di giovedì tra Italia e Irlanda del Nord seguita da 10 milioni e 36 mila spettatori a casa con uno share del 43.80%.

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Il game show di Rai Uno supera la concorrenza de La ruota della fortuna

Ovviamente si segnala che Affari Tuoi tornerà domani sera alla solita ora sull’ammiraglia Rai dopo questo stop forzato a causa della Nazionale Italiana. E si fa inoltre presente che in base ai dati Auditel riportati dal portale Tv DavideMaggio.it Stefano De Martino ha vinto in sovrapposizione finendo qualche minuto prima de La ruota della fortuna con 5 milioni e 111 mila spettatori a casa con uno share del 23.50% con la vincita di 50 mila euro di Simona. Bene comunque pure Gerry Scotti e Samara Lui con 5 milioni e 119 mila telespettatori e il 23.60% con La Ruota finendo però più tardi.