Ascolti tv Canzonissima contro serale Amici 25: chi ha vinto la prima sfida

I programmi tv andati in onda ieri sera, 21 marzo

Quali programmi sono andati in onda ieri sera, 21 marzo, sulle principali reti televisive? Su Rai1 la prima puntata di Canzonissima con il cast che ha messo in piedi Milly Carlucci mentre su Rai2 il serial americano FBI. Su Rai3 il programma di divulgazione La pelle del mondo mentre su Rete4 il film Nati con la camicia. Il serale di Amici 25 su Canale5, su Italia1 il film Cattivissimo Me, su La7 in altre parole, e infine 4 Ristoranti su Tv8 e Accordi & Disaccordi sul Nove.

Canzonissima contro Amici di Maria De Filippi: chi ha vinto la prima sfida

Alla fine è andata in onda la prima sfida tra Canzonissima e il serale di Amici 25. Chi ha vinto? Il pubblico è stato più interessato allo show di Milly Carlucci oppure al solito talent show di Maria De Filippi? Gli ascolti parlano di un quasi testa e testa: lo show di Rai1 ha conquistato 2.582.000 spettatori con uno share del 22.5% (effetto curiosità?) mentre il talent show di Canale5 ha ottenuto 3.295.000 spettatori con uno share del 23.8%.

Ascolti tv ieri: i dati auditel degli altri programmi tv

Vediamo come sono andati gli ascolti tv del 21 marzo per gli altri programmi: su Rai2 il serial FBI è stato seguito 463.000 spettatori pari al 3% di share mentre La pelle del mondo su Rai3 solo 405mila spettatori con lo share del 2.6%. Nati con la camicia su Rete4 ben 727.000 spettatori (share del 4.7%) mentre l’ennesima riproposizione di Cattivissimo me su Italia1 ha divertito 582.000 spettatori (3.5%). In altre parole su La7 ha ottenuto 1.215.000 spettatori con il 6.8% mentre su Tv8 4 Ristoranti 216.000 spettatori (1.5%). Infine Accordi & Disaccordi sul Nove ha convinto soltanto 542.000 spettatori con il 3.6%.