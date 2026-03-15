Come sta Mauro Marin dopo la lotta con i ladri: “Ho ancora la mano gonfia”

Mauro Marin sorprende i ladri in casa: cos’è successo

Chi si ricorda di Mauro Marin? Fu uno dei vincitori del Grande Fratello più inaspettati dopo aver fatto impazzire tutti gli altri concorrenti con i suoi comportamenti. Poi, dopo alcune comparsate qui e là, è sparito come tantissimi altri ex concorrenti. Di recente ha rischiato un furto a Castelfranco Veneto dove gestisce il salumificio di famiglia che gestisce insieme ai due fratelli.

L’ex vincitore del GF racconta di come ha messo in fuga i ladri

“Giovedì sono tornato a casa a mezzanotte, in bici, l’ho riposta in cantina e sono andato a letto. Era tutto tranquillo, le mie due cagnoline Attila e Nerona dormivano, ma all’1.30 hanno cominciato ad abbaiare, così mi sono alzato, sono andato in corridoio e ho visto due uomini vestiti di nero e incappucciati, uno grosso e tarchiato e l’altro alto e magro, prendere la bici. Ho gridato: cosa state facendo? L’hanno mollata e io ho impugnato un’ascia che tengo vicino alla porta”: questo il racconto di Mauro Marin che ha messo in fuga i ladri.

Grande Fratello, Mauro Marin: “Ho ancora la mano gonfia”

Quando i ladri, che hanno cercato di rubare a casa di Mauro Marin, ex vincitore del Grande Fratello, hanno iniziato a provocarlo, “l’ho buttato a terra e gli ho rifilato una testata, poi ho menato pugni a entrambi, però almeno sono scappati”. Poi ha chiamato i carabinieri quando è riuscito a calmarsi. Infine: “In questo momento di crisi un salumificio con 100mila euro di prodotti dentro fa gola, ma è rischioso mettersi contro un macellaio, si rischia di finire in polpette”.