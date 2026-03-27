GF Vip, lacrime per Marco Berry: “Sono destinato a occuparmi degli altri”

Il concorrente del GF Vip: “Destinato da sempre a occuparmi degli altri”

Dopo aver fatto capitombolare Lucia Ilardo, che si è commossa parlando della separazione dei suoi genitori, Adriana Volpe è riuscita a far piangere pure Marco Berry che si è aperto un po’ mostrando di più di se stesso: “Non sono sensitivo. Voglio capire chi ho davanti. Sono destinato da sempre a occuparmi degli altri. Dovrei occuparmi più di me stesso. Ho un carattere impulsivo, è un difetto mio. Le mie figlie farebbero una lista lunghissima. Pregi? Curiosità e generosità”.

Marco Berry si commuove: “Quando sono in difficoltà mi appoggio a me stesso”

Si è quasi subito commosso Marco Berry parlando di se stesso: “Non lo faccio per interesse, ma perché sono fatto così. A chi mi appoggio quando sono in difficoltà? Purtroppo a me stesso. Ho dovuto caricarmi la cosa del ‘Io me la cavo’. Ho le mie figlie, mio fratello”. E Adriana Volpe, che più volte l’ha abbracciato per consolarlo, gli ha ricordato quanto sia importante avere qualcuno su cui poter contare quando si è in un particolare momento di difficoltà.

Grande Fratello Vip: Marco Berry ha avuto un padre assente

“Mio fratello era introverso da piccolo, ma ora è squisito e so che c’è. Mio padre non c’è mai stato. Peccato per lui perché si è perso tantissimo” ha concluso Marco Berry al Grande Fratello Vip. Sua madre ha fatto dei grandi sacrifici per crescere i figli senza far pesare loro le difficoltà economiche. Lui, però, è diventato l’opposto con le sue figlie che adora più di ogni altra cosa al mondo. Un peccato che sia stato criticato da Selvaggia Lucarelli per la sua lite con Nicolò.