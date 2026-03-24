Morto Gino Paoli a 91 anni: l’annuncio di Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno

Gino Paoli è morto oggi all’età di 91 anni: l’annuncio della conduttrice di E’ sempre mezzogiorno

Antonella Clerici, dopo uno dei vari stacchi pubblicitari, ha rivelato al numeroso pubblico a casa che purtroppo è arrivata una brutta notizia in redazione. Quest’ultima, visibilmente scura in volto, ha annunciato la morte di Gino Paoli all’età di 91 anni:

“E’ arrivata adesso una brutta notizia che hanno battuto le agenzie stampa…E’ venuto a mancare Gino Paoli…Aveva 91 anni…”

Antonella Clerici ricorda le volte che ha incontrato il cantautore morto oggi a 91 anni

La conduttrice, dopo aver annunciato la morte di Gino Paoli a 91 anni, ha anche raccontato al numeroso pubblico a casa sintonizzato in quel momento in diretta su Rai Uno per seguire la nuova puntata di E’ sempre mezzogiorno, che ha avuto modo di incontrarlo diverse volte nella sua carriera:

“L’ho incontrato tantissime volte…Adoravo le sue canzoni a tal punto che un mio programma di grande successo si chiamava proprio Ti lascio una canzone…Lui era venuto tante volte a cantarla…”

Successivamente la presentatrice dell’ammiraglia Rai, la quale giorni fa ha annunciato il ritorno del Suzuki JukeBox, non ha nascosto che il suo pensiero è andato subito ad Ornella Vanoni venuta a mancare pochi mesi fa, visto il legame che aveva con il cantautore: “Mi è venuta in mente Ornella Vanoni, che è mancata da poco…Gino Paoli per lei è stato un grande amore e tra loro c’è stata anche una grande intesa professionale…”

CLICCA QUA per vedere sul social X il video del momento in cui Antonella Clerici in diretta a E’ sempre mezzogiorno ha annunciato la morte di Gino Paoli a 91 anni

Morto oggi Gino Paoli a 91 anni: il grande dispiacere della conduttrice

Antonella Clerici, sempre in diretta a E’ sempre mezzogiorno, non ha poi nascosto il suo grande dispiacere per la morte di Gino Paoli:

“Tutti questi ‘grandi vecchi’ che vengono a mancare..Mi dispiace tantissimo…Hanno dato tanto all’arte…Gino Paoli è tanta roba…”

La presentatrice ha inoltre voluto fare le sue più sincere condoglianze alla famiglia del cantautore: “Un abbraccio alla famiglia…Il fatto di essere in diretta è anche raccontare quello che avviene nel mondo nel bene o nel male…In questo caso è una notizia non certo piacevole…”