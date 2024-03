Roberta Morise e Enrico Bartolini sposi: “Alberto Matano celebrerà le nozze”

“Alberto Matano celebrerà le nozze” dice la conduttrice

Mesi fa Roberta Morise ha rivelato pubblicamente di aspettare il suo primo figlio. Si ricorda che da Caterina Balivo a La volta buona ha anche reso noto il sesso del nascituro. Oggi quest’ultima ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del periodico Gente proprio per parlare della sua vita privata e per aggiornare i suoi fan sulla gravidanza. Ad un certo punto ha anche colto la palla al balzo per annunciare le sue prossime nozze il 31 agosto, aggiungendo che sarà il conduttore de La vita in diretta a celebrare l’evento: “Il mio amico, il conduttore Alberto Matano, celebrerà le nozze…”

Roberta Morise felice di sposare il suo compagno: ecco tutti i dettagli

Successivamente la conduttrice di Camper in viaggio al fianco di Pintus, sempre in questa intervista rilasciata oggi al magazine Gente, non ha fatto mistero di essere davvero al settimo cielo di aver conosciuto Enrico Bartolini e essere ovviamente felice di fare questo grande passo insieme:

“Il 31 agosto sposo Enrico, l’uomo che mi ha restituito la fiducia nell’amore…”

La presentatrice, la quale è finita al centro dei rumor per quanto riguarda il suo futuro televisivo, ha anche colto l’occasione per confessare che il matrimonio sarà in Toscana all’aperto e al calar del sole: “Il matrimonio sarà al tramonto, all’aperto, in Toscana all’Andana, dove ci siamo visti per la prima volta…” La festa che poi ci sarà di conseguenza sarà davvero fantastica, come ha fatto presente la Morise al periodico: “Sarà una festa bucolica…”

La conduttrice ha rivelato che al matrimonio sarà presente anche suo figlio

Roberta Morise a Gente ha poi confessato che alle nozze con Enrico Bartolini saranno presenti ovviamente la famiglia e le persone più care:

“Accanto avremo le persone care, la famiglia, canteremo e balleremo…”

Ma non è finita qua perchè parteciperà al matrimonio anche il loro piccolo, Gianmaria che nascerà il prossimo maggio: “E con noi ci sarà anche il nostro bambino: avrà tre mesi, che emozione!” Quest’ultima non ha poi fatto mistero che a volte sente muoversi il bambino mentre è impegnata con i preparativi delle nozze, asserendo di sentirsi davvero fortunata che in così poco tempo le è successo tutto ciò:

“Allora guardo Enrico e penso che la vita mi ha regalato tutte le gioie che ho sempre sognato…”

E anche sul parto ha dimostrato di avere le idee decisamente chiare, asserendo di preferire quello naturale: “Vorrei un parto naturale con Enrico accanto…”