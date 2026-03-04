Vanina 2 stasera su Canale 5, Giusy Buscemi: “Ripartiamo da minaccia di morte”

Giusy Buscemi dà le anticipazioni su Vanina 2 in onda da stasera su Canale 5

Oggi Federica Panicucci ha terminato la puntata di Mattino Cinque intervistando i protagonisti della seconda stagione della serie Tv dell’ammiraglia Mediaset in onda a partire da stasera, Giorgio Marchesi e Giusy Buscemi. E ovviamente la conduttrice ha subito colto al balzo per chiedere ai due attori cosa devono aspettarsi i numerosi spettatori a casa da questa nuova stagione: “Stasera partirà la seconda stagione di Vanina…Una fiction seguitissima e molto amata che ci riporta nella bella Sicilia…Benvenuti e grazie di essere qui con noi…Raccontiamo ai nostri telespettatori cosa si devono aspettare da questa nuova stagione…” E la protagonista ha subito tenuto a dire che la serie Tv inizierà esattamente da dove è finita:

“Si devono aspettare tante cose…Vanina nella prima stagione finisce con una minaccia di morte, quindi ripartiamo da lì…E’ un tassello importante da chiudere…Un caso importante per la sua vita, un caso personale…”

Vanina è divisa tra due uomini: lo spoiler sulla seconda stagione

Successivamente Giusy Buscemi (Vanina), sempre in questo suo intervento stamattina in diretta da Federica Panicucci a Mattino 5, ha anche tenuto a dire ai numerosi spettatori a casa che proprio questo caso importante porterà anche a maggiori chiarimenti sul suo rapporto con Paolo (Giorgio Marchesi). A questo punto la conduttrice ha quindi fatto presente che il ruolo di Marchesi nella fiction Mediaset è molto importante perchè aiuta la protagonista a combattere la criminalità organizzata:

“Lui nella fiction aiuta la protagonista nella lotta contro la criminalità organizzata…Tu (Vanina) cerchi pure l’assassino di tuo padre…”

La Buscemi ha quindi tenuto a far presente che a Vanina da un punto di vista professionale non si può dire niente, mentre nella sua vita sentimentale non ha proprio le idee chiarissime: “Diciamo che se da un punto di vista professionale Vanina sa sempre cosa fare, come comportarsi, come muoversi, da un punto di vista sentimentale ha invece le idee un po’ confuse…” E infatti la Buscemi non ha fatto mistero che il suo personaggio nella seconda stagione di Vanina è divisa tra due uomini: “Uno è Paolo, che è interpretato da Giorgio, l’altro è Manfredi interpretato da Corrado Fortuna…”

Giorgio Marchesi parla del suo personaggio nella serie Tv

Federica Panicucci ha poi dato la parola all’altro protagonista di Vanina 2. E in questa occasione Marchesi ha rivelato che Paolo è un po’ l’uomo giusto:

“E’ l’uomo maturo che è innamorato di questa ragazza da sempre e cerca di aiutarla…”

Quest’ultimo ha poi spoilerato che il rapporto con Vanina (Giusy Buscemi) evolve: “Il loro rapporto in questa seconda stagione evolve, forse pure lui dopo tanti anni di scorta e una vita di sacrifici vorrebbe avere il sogno di calmarsi un po’ e tentare di avere una vita più semplice e formare una famiglia…”

