Affari Tuoi: il dottore prova a beffare Sara, che capisce tutto e vince 50.000€

La concorrente ha perso la possibilità di vincere 300 mila euro

E’ iniziata anche questa nuova partita ad Affari Tuoi. E stavolta a tentare la sorte è toccato a Sara del Piemonte accompagna dal fidanzato. Fatta una breve presentazione Stefano De Martino l’ha invitata a fare i primi sei lanci di rito. Terminata come sempre questa prima manche si è fatto vivo il dottore con un’offerta di 33 mila euro. La risposta è stata negativa. Altri tre tiri per lei. Purtroppo non è andata bene perchè ha trovato pure il pacco contenente 300 mila euro. E finito pure questo turno il dottore ha allora proposto di cambiare pacco. Niente da fare.

Affari Tuoi, la concorrente ha accettato di cambiare pacco

Stefano De Martino l’ha allora invitata a fare altri tre lanci. E Sara del Piemonte ha trovato rispettivamente i pacchi contenenti Gennarino, 10 e 0 euro. Arrivati a questo punto il dottore ha allora rilanciato con un’offerta di 20 mila euro per un solo tiro. Anche stavolta la concorrente lo ha ringraziato, ma ha preferito andare avanti con la sua partita. De Martino, che ieri ha assistito all’esaltante partita di Sara della Sardegna, l’ha quindi invitata a fare questo tiro. E la concorrente del Piemonte non se l’è fatto dire due volte trovando il pacco contenente 100 euro. Con un tabellone con più pacchi rossi la mossa del dottore è stata quella di proporle di cambiare pacco. E questa volta ha detto sì.

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Sara del Piemonte ha vinto alla fine 50 mila euro

La concorrente del Piemonte è quindi accorsa per andare a vedere cosa ha lasciato. E ha scoperto di aver preso la scelta giusta perchè se no sarebbe tornata a casa solo con 50 euro. Nuova mossa del dottore di Affari Tuoi che stavolta ha offerto 30 mila euro. Sara ha però risposto negativamente. E con questo nuovo tiro la concorrente del game show di Stefano De Martino ha trovato 15 mila euro. Il dottore ha quindi alzato la posta in palio con un’offerta di 35 mila euro, nella speranza che accetti. Risposta negativa. Con il successivo lancio ha però visto svanire le sue speranze di vincere 200 mila euro. Grazie a questo passo falso il dottore ha giocato al ribasso con un’offerta di 10 mila euro per due tiri. Risposta negativa. Alla fine è rimasta con l’invenzione di Herbert Ballerina da una parte e dall’altra 50 mila euro. Ultimissima mossa del dottore che ha proposto di cambiare pacco. Ha però rifiutato. E ha fatto bene perchè ha vinto 50 mila euro