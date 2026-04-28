Affari Tuoi, gemelle accettano l’offerta di 47.500€: nel pacco ne avevano 75.000

Le tre gemelle hanno accettato la proposta del dottore di cambiare pacco

Stasera a giocare ad Affari Tuoi è toccato alle tre gemelle della Sicilia. E dopo essersi brevemente presentate hanno dato inizio alla loro partita con i soliti sei lanci di rito. Terminata questa prima manche il dottore si è fatto vivo con una prima offerta di 30 mila euro. Proposta questa rimandata ben presto al mittente da Federica, Michela e Laura della Sicilia. Tre nuovi lanci per loro. E terminato pure questo secondo turno il dottore ha quindi rilanciato con la proposta di cambiare pacco. E le gemelle, dopo averci riflettuto bene, hanno deciso di accettare andandosi a prendere il pacco numero tre.

Affari Tuoi: le concorrenti non si sono fatte tentare dalle offerte del dottore

Altri tre tiri per le gemelle della Sicilia. E in questa occasione hanno scoperto di aver deciso di cambiare il pacco contenente 30 mila euro. Finito puro questo turno il dottore ha quindi giocato il suo nuovo asso nella manica con la proposta di cambiare pacco. Federica, Michela e Laura ci hanno pensato bene prima di rimandare al mittente l’offerta. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita di Diego, le ha invitate a fare un altro lancio. E stavolta la fortuna ha strizzato l’occhio dalla sua parte perchè hanno trovato il pacco contenente Gennarino. Con una situazione di quasi equilibrio con quattro pacchi blu da una parte e tre rossi dall’altra il dottore ha offerto 22 mila euro. Niente da fare.

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Federica, Michela e Laura hanno vinto 47 mila e 500 euro

Nuovo tiro per le gemelle della Sicilia, le quali stavolta hanno trovato il pacco con all’interno zero euro. Il dottore di Affari Tuoi per un tiro ha quindi proposto ancora una volta di cambiare pacco per un solo tiro. Proposta nuovamente rifiutata. Le gemelle con il nuovo tiro hanno quindi trovato il pacco contenente 100 euro. Il dottore ha allora rilanciato con un’offerta di 30 mila euro per un altro tiro. Risposta negativa. A questo punto Stefano De Martino le ha invitate a proseguire la partita. E in questa occasione le concorrenti hanno trovato purtroppo il pacco con 300 mila euro. Una mossa che ovviamente ha cambiato completamente la partita mettendo il dottore nelle condizioni migliori possibili. Motivo per cui ha proposto loro di cambiare ancora una volta pacco. E hanno risposto affermativamente andandosi a prendere il numero 17. Una mossa che si è rivelata azzeccata perchè alla fine sono rimaste con in ballo i pacchi contenenti rispettivamente 20 mila e 75 mila euro (in quello che hanno cambiato c’erano solo 20 euro). Ultima offerta del dottore con 47 mila e 500 euro. E dopo averci riflettuto a lungo hanno accettato. E se fossero andate invece fino in fondo avrebbero potuto andare a casa con 75 mila euro.