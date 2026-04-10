Alessandra Mussolini rimprovera Lucia Ilardo: “Non guardare più Renato!”

Alessandra Mussolini non vuole che Lucia insegui sempre Renato

Nelle ultime ore è successo di tutto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo, che ricordiamo essere stati i primi a baciarsi ma anche i primi ad aver consumato all’interno della casa del Grande Fratello Vip: durante un pacifico confronto tra la bionda e Alessandra Mussolini, quest’ultima le ha consigliato di lasciar perdere l’uomo e di pensare più a se stessa perché non deve assoluta cedere alle sue lusinghe, inseguendolo in continuazione.

Lucia Ilardo in dubbio su Renato: non sa se chiudere o andare avanti

È chiaro che Lucia Ilardo abbia dei dubbi su Renato Biancardi perché non sa se sta facendo sul serio oppure sta solamente giocando con lei anche se potrebbero divertirsi l’un l’altro senza fare grosse polemiche. Alessandra Mussolini ha chiesto alla giovane se avesse intenzione di riavvicinarsi a Renato, uscite dal monolocale e lei ha risposto che essendo una donna fa sempre il primo passo e a questo punto l’ex politica le ha detto di lasciar perdere perché non c’è più nulla da chiarire e le consiglia chiaramente di “non guardarlo proprio”. La ragazza ancora dei dubbi e si chiede se debba lasciare perdere oppure puntare il tutto per tutto.

Grande Fratello Vip: Lucia chi sceglierà tra Renato e Nicolò?

Dopo aver parlato di Renato Biancardi, però le due donne si sono un attimo messe a riflettere su Nicolò Brigante, che è l’altro ragazzo che sta incuriosendo l’ex di Temptation Island. Sta di fatto che secondo lei Nicolò dovrebbe essere un po’ più incline al divertimento perché se no andrebbe a cercarlo in giro e ha aggiunto che se fosse stato più espansivo, forse avrebbe passato più volentieri il tempo con lui. Per l’ex parlamentare Nicolò è un ragazzo molto serio e che non si lascia andare così facilmente. Alla fine Lucia chi sceglierà tra Renato e Nicolò?