Chiambretti su Rai3 dal 2 maggio: Fin che la barca va in onda una volta a settimana

Da sabato 2 maggio torna Piero Chiambretti in Tv e cambia la programmazione

Dopo diversi mesi di assenza si segnala che sta per tornare Chiambretti sul piccolo schermo alla guida della nuova edizione di Fin che la barca va su Rai Tre. E come riportato dal portale Televisivo DavideMaggio.it ci sarà da subito una grande novità che riguarda la programmazione della trasmissione. Infatti la Rai ha deciso che il programma non andrà più in onda per 20 minuti ogni giorno nell’access prime time, ma solo una volta a settimana sempre nella stessa fascia, ma al sabato e per 70 minuti:

“Non andrà più in onda dal lunedì al venerdì per circa 20 minuti ma conquista l’intero access prime time del sabato, a partire dal 2 maggio, dalle ore 20 per 70 minuti fino a trainare la prima serata…”

Fin che la barca va si divide in due: ecco tutte le novità

Successivamente il portale Televisivo DavideMaggio.it ha anche rivelato come verrà articolata ogni puntata lo show condotto da Piero Chiambretti. In base infatti alle anticipazioni riportate dal portale Tv ci sarà una prima parte ‘Col Vento in Poppa’ in cui il conduttore di Rai Tre, ovviamente sulla barca diretta all’isola Tiberina, intervisterà a tu per tu un ospite che potrebbe arrivare dal mondo dello spettacolo come dalla politica. Finito questo blocco ce ne sarà un secondo denominato invece ‘Controcorrente’, dove ci sarà un altro ospite che commenterà a modo suo l’attualità:

“Sale a bordo un ospite fuori dagli schemi, capace di offrire uno sguardo inatteso sul presente…”

Sempre in questo segmento spazio poi alle varie rubriche, alle classifiche, collegamenti, momenti televisivi speciali, e tanto altro.

Ecco il cast fisso della nuova edizione di Fin che la barca va

Una volta presentate tutte queste novità sulla prossima edizione della nuova edizione del programma condotto da Piero Chiambretti si segnala che sempre il portale Tv DavideMaggio.it ha anche colto l’occasione per anticipare tutto il cast fisso. Al fianco del conduttore di Rai Tre ci saranno infatti la sondaggista Alessandra Ghisleri, l’analista della comunicazione Patrick Facciolo e i giornalisti Giorgio Dell’Arti e Claudio Sabelli Fioretti. Cureranno poi due rubriche fisse Michele Masneri e Marco Gregoretti. La seconda edizione terminata lo scorso 7 novembre ha conquistato mediamente 873 mila e 120 spettatori a casa con uno share pari al 4.54%. Con tutte queste novità riuscirà a fare meglio stavolta?