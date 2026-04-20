Temptation Island 2026 quando inizia su Canale 5: location in Calabria confermata

La Calabria continuerà ad ospitare il reality show delle tentazioni di Filippo Bisciglia

E’ ormai da un po’ di tempo a questa parte che una volta finite le varie puntate di Uomini e Donne appare in onda Raffaella Mennoia che avvisa gli spettatori a casa che i casting della prossima edizione di Temptation Island sono aperti. E in attesa di vedere quali saranno le coppie che decideranno di mettere a repentaglio il proprio amore si segnala che oggi il portale Televisivo DavideMaggio.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la location non cambierà rimanendo per il secondo anno consecutivo il Resort Calalandrusa Beach & Nature di Guardavalle (provincia di Catanzaro) a ospitare il reality estivo dell’ammiraglia Mediaset:

“Siamo infatti in grado di confermarvi che, dopo l’approdo avvenuto lo scorso anno, anche la prossima edizione di Temptation Island, il reality estivo condotto da Filippo Bisciglia, sarà ambientato nella punta dello Stivale…”

Quando andrà in onda la prossima edizione di Temptation Island: i casting sono ancora aperti

Chiarito che anche la prossima edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi verrà ospitata nel Resort Calalandrusa Beach & Nature di Guardavalle (provincia di Catanzaro) il portale Tv DavideMaggio.it ha colto l’occasione per svelare altre due succose anticipazioni. Intanto è stato fatto presente che i casting sono tuttora aperti, visto che le coppie non sono state ancora selezionate. E poi il sito Tv ha anche rivelato che la messa in onda del programma su Canale 5 è prevista tra fine giugno e inizio luglio:

“La messa in onda di Temptation Island 14, con nuove coppie disposte a mettere alla prova i propri sentimenti, è prevista tra fine giugno e inizio luglio 2026…”

Una notizia che farà sicuramente felici i tantissimi fan della trasmissione dell’ammiraglia Mediaset.

Ascolti ultima edizione di Temptation Island

In attesa dell’inizio della nuova edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi non è possibile non evidenziare gli ascolti record registrati l’anno scorso. Infatti la trasmissione ha registrato una media di 3 milioni e 893 mila spettatori a casa con uno share pari al 29.94%. Andando nel dettaglio la prima puntata ha appassionato 3 milioni e 452 mila telespettatori con il 27.80%, mentre il gran finale è arrivato addirittura a toccare 4 milioni e 600 mia spettatori a casa con il 32.86%. Risultati questi che pochissime trasmissioni tra Rai e Mediaset arrivano a fare in piena garanzia. E sicuramente questi dati Auditel sono arrivati grazie pure ad un cast più che azzeccato (una delle protagoniste è entrata anche al GF Vip), viste le tante dinamiche e i colpi di scena che hanno regalato al numeroso pubblico a casa.