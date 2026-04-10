Uomini e Donne, Nilufar Addati congela gli ovuli: “Tanta ignoranza sul tema”

Nilufar Addati ha deciso di congelare gli ovuli per avere in futuro una gravidanza

Ognuno con il suo corpo può fare ciò che vuole. Come si permettono certe persone di giudicare delle scelte che non gli competono? Succede ogni giorno nel mondo perché i social hanno dato parola anche agli idioti che non hanno un pensiero loro, e se ce l’hanno è sbagliato. Nilufar Addati ha annunciato sui social la sua decisione di congelare gli ovuli per sicurezza, perché se un giorno in un futuro imprecisato dovesse aver voglia di avere una gravidanza, potrà farlo. Risultato? Le pecore da tastiera le si sono scagliate addosso.

L’ex tronista di Uomini e Donne: “C’è tante ignoranza sul tema”

Una utente ha chiesto a Nilufar Addati – accusata di body-shaming – come mai abbia deciso di congelare gli ovuli nonostante la sua giovane età e lei ha deciso di rispondere con una storia su Instagram: “Questo messaggio è preoccupante, e lo è perché arriva da una ragazza giovane. Io trovo folle che ci sia tutta questa ignoranza in giro sul tema. Il mio non è un’attacco a lei, mi sembra chiaro. Ragazze dovete andare dal ginecologo, trovatevi un bravo ginecologo e andateci, regolarmente, fate gli esami regolarmente”.

Uomini e Donne, Nilufar: “Non sto facendo terrorismo psicologico”

Continua così Nilufar, ex tronista di Uomini e Donne: “E non è terrorismo psicologico il mio, quello che fa terrore è l’ignoranza. Gli ovuli si crioconservano da giovani, per qualità, quantità e per altre 20mila ragioni.E comunque non esiste uno standard, esistete voi, il vostro caso specifico, il vostro AMH (uno degli indicatori che aiutano a capire quanta riserva ovarica si ha, e basta un semplice prelievo ma pare che questa cosa non la sappia nessuno) smettete di vivere nell’ignoranza, vi prego”. E ha poi assicurato che appena ne avrà il tempo spiegherà tutto quanto il processo oltre al costo in denaro.