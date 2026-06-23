Affari Tuoi: Angelica accetta 65.000€, ma scopre che nel suo pacco ne aveva 100.000

Inizio di partita con luci e ombre per la concorrente

Stasera ad Affari Tuoi è arrivato il turno di Angelica della Puglia, la quale ha voluto al suo fianco il suocero. Un inizio di partita il suo con luci e ombre perchè se il primo turno è andato abbastanza bene il secondo decisamente meno, visto che ha pure trovato il pacco contenente 300 mila euro. Il dottore ha quindi fatto alla concorrente della Puglia due offerte rispettivamente di 33 mila e 10 mila euro. Ma Angelica, con grande coraggio e senza pensarci neppure troppo, ha rifiutato tutte e due le volte.

Affari Tuoi: la concorrente è riuscita a ribaltare la partita a suo favore

A questo punto Stefano De Martino le ha chiesto di continuare facendo ben cinque tiri. E Angelica della Puglia non se l’è fatto dire due volte cercando almeno di portarsi a casa il massimo del jackpot attualmente disponibile sul suo tabellone (100 mila euro). Grazie a questa terza manche la concorrente della Puglia è riuscita a ribaltare completamente la situazione con due pacchi blu e ben quattro rossi per la felicità del presentatore dell’ammiraglia Rai, il quale pare continuerà ad andare in onda fino alle 21.40 (se non poco oltre) con il suo game show pure nella prossima stagione Tv. Ha allora telefonato per la terza volta il dottore con l’offerta di 20 mila euro per un solo tiro. La risposta èp stata un secco no e con il nuovo lancio ha trovato il pacco con soli 100 euro.

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Angelica della Puglia ha vinto 65 mila euro

Nuova telefonata del dottore di Affari Tuoi, che ha offerto a Angelica 26 mila euro per un altro tiro. Altra risposta negativa. Stavolta però la concorrente della Puglia ha trovato il pacco contenente 50 mila euro. Il dottore ha allora rilanciato con una nuova offerta di 15 mila euro. Altro secco no da parte della concorrente, la quale con il nuovo tiro ha trovato a questo giro il pacco contenente 15 mila euro. Ed ecco la nuova mossa del dottore, che stavolta ha deciso di cambiare strategia proponendole di cambiare pacco. Altro no. Con quest’ultimo tiro la concorrente ha pescato stavolta il pacco con 0 euro. Questo vuol dire che a prescindere come andrà Angelica, come ricorda sempre Stefano De Martino, se ne tornerà a casa con soldi sicuri perchè da una parte c’è in ballo il pacco con 30 mila euro e dall’altra quello con 100 mila. Messo spalle al muro il dottore ha allora rilanciato con una cospicua offerta di 65 mila euro. Dopo un’attenta analisi ha accettato. Purtroppo però alla fine ha scoperto che se non avesse detto sì’ al dottore sarebbe tornata a casa davvero con 100 mila euro.