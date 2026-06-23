Stefania Orlando lo confessa: “Ho scoperto di essere demisessuale”

L’opinionista Tv ammette che il divorzio con il suo ultimo marito è stato un colpo al cuore

Stefania Orlando ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale DiPiù. E in questa occasione l’opinionista Televisiva, come riportato dal portale de Il Fatto Quotidiano, ha parlato di sè a 360 gradi. Ad un certo punto ha anche toccato l’argomento legato al matrimonio finito male con Simone Gianlorenzi, non facendo mistero che nel momento in cui lui ha deciso di chiudere è stato un colpo tremendo:

“È stato lui a prendere la decisione di lasciarmi…Per me è stato un colpo durissimo…”

Quest’ultima infatti ha confessato di essere rimasta basita anche perchè ha sempre pensato che sarebbe invecchiata al suo fianco: “Io mi vedevo invecchiare accanto a lui…Ero convinta che sarebbe stato il mio compagno per sempre…Quando mi disse che era finita, mi è crollato il mondo addosso…”

Stefania Orlando confessa di non avere rapporti: ha scoperto di essere demisessuale

Successivamente l’opinionista di tante trasmissioni Televisive come La volta buona ha tenuto a dire al magazine DiPiù che ormai è quasi un anno che non ha più rapporti intimi: “E’ quasi un anno che non ho rapporti fisici con un uomo…” E come riportato al portale de Il Fatto Quotidiano la soubrette ha poi colto l’occasione per fare una confessione intima. Di cosa si tratta? Ha rivelato che grazie alla sua psicologa ha scoperto di essere demisessuale:

“La mia psicologa dice che sono demisessuale…”

Subito dopo l’ex di Simone Gianlorenzi, la quale ha recentemente espresso la sua opinione sul Grande Fratello Vip, ha anche spiegato cosa significa essere ‘demisessuale’: “Per vivere anche l’intimità ho bisogno di essere coinvolta emotivamente…Non riesco a separare il sentimento dalla sessualità…”

La soubrette è tornata a parlare del suo primo marito Andrea Roncato

Stefania Orlando a DiPiù, come riportato sempre dal portale de Il Fatto Quotidiano, ha anche parlato del suo primo marito Andrea Roncato, con il quale ormai i rapporti sono sereni. E al settimanale di gossip ha dichiarato che tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine:

“Pensi che nello stesso giorno in cui ci incontrammo per un caffè conobbe mio padre e, scherzando ma non troppo, Andrea gli disse: ‘Sua figlia me la sposo’…”

E la proposta vera è arrivata in occasione di una vacanza a Poltu Quatu: “Mi disse: ‘L’anno prossimo, quando torneremo qui, saremo già sposati’…Era il suo modo di dirmi che mi vedeva nel suo futuro…” Nel 1997 si sono quindi sposati per poi separarsi due anni dopo: “C’erano quasi vent’anni di differenza e probabilmente, con il passare del tempo, quella distanza ha cominciato a farsi sentire…”