Aida Yespica shock: “Ho amato una donna famosa del mondo dello spettacolo”

Aida Yespica e una donna famosa si sono amate: “Avevo perso la testa”

Come ci sono molti uomini omosessuali nel mondo dello spettacolo, ci sono altrettante donne, e purtroppo le proposte indecenti non guardano in faccia nessuno. Ad Aida Yespica non è mai successo, anche se molte sue colleghe e amiche hanno ceduto alle lusinghe. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv la showgirl ha confidato di aver amato una donna molto famosa del mondo dello spettacolo: “Ci ha unite un sentimento molto forte. In quel periodo ho davvero perso la testa”.

La showgirl augura a Belen Rodriguez di ritrovare la serenità

Ad augurare ogni bene a Belen Rodriguez è stata la collega Aida Yespica che secondo lei ha la fortuna di avere accanto una famiglia che le vuole bene ed è sicura che riuscirà a trovare l’equilibrio perduto perché l’amore della famiglia è la cosa più preziosa che esista. Ora la showgirl che ha lavorato a E io pago, ha fatto L’Isola dei Famosi e anche il Grande Fratello Vip si è tuffata in una nuova avventura professionale a Los Angeles.

Aida Yespica e la depressone post partum: “Non volevo vedere nessuno”

Nel 2008 Aida Yespica è diventata mamma di Aron (avuto con l’ex calciatore Matteo Ferrari) e ha confidato di aver sofferto di depressione post partum: “Non volevo vedere nessuno, mi sentivo male, ero ansiosa e mi sentivo svuotata”. Lei piangeva per qualsiasi motivo e non capiva cosa le stesse succedendo dato che aveva appena avuto la cosa più bella della sua vita. Ora, però, sta bene e la sofferenza è ormai alle spalle.