Alessandra Mastronardi ricorda I Cesaroni: “Salto nel vuoto, ero terrorizzata”

I Cesaroni: l’ex attrice protagonista ricorda i suoi inizi nella storica fiction

Per tanti anni Alessandra Mastronardi è stata protagonista assoluta della fiction Mediaset. E i fan continuano ad essere molto affezionati al suo personaggio Eva. Si segnala nel corso dell’intervista al portale Televisivo SuperGuidaTv in occasione dell’evento Nations Award a Taormina ha voluto ricordare proprio quei momenti, non facendo mistero che almeno all’inizio è stato un vero e proprio salto nel buio per lei:

“I primi mesi de I Cesaroni sono stati un vero salto nel vuoto per me…”

Ha poi dichiarato che il suo personaggio le ha dato davvero tanto all’epoca: “Eva mi ha dato tantissimo…Avevo 19 anni e avevo scelto di lavorare invece di proseguire gli studi…”

Alessandra Mastronardi terrorizzata al debutto nella serie Tv cult

Successivamente l’attrice, sempre in questa intervista rilasciata a SuperGuidaTv, ha confessato che nel momento in cui ha iniziato la sua avventura ne I Cesaroni interpretando Eva la sua paura è stata parecchia. Una paura che non si è però volatilizzata nel giro di poco, ma anzi l’ha accompagnata per anni:

“Ricordo che ero terrorizzata perché non avevo una formazione accademica alle spalle…Non avevo frequentato una scuola di recitazione e questa paura mi ha accompagnato per molti anni…”

L’attrice in questa intervista ha poi confessato che tale timore in parte lo porta ancora dentro, definendolo un po’ la ‘sindrome dell’impostore’: “Era una sorta di sindrome dell’impostore, e in parte credo di portarmela ancora dietro…”

La Mastronardi ammette: “A Cinecittà mi sembrava di essere in un mondo magico”

Sempre parlando de I Cesaroni l’attrice a SuperGuidaTv ha confessato che quando entrava a Cinecittà per girare ovviamente le varie stagioni sembrava vivesse in un mondo magico:

“Ricordo però quella ragazza che entrava a Cinecittà e si ritrovava in un mondo magico…Nello stesso periodo, accanto ai nostri set, si giravano produzioni ambientate nell’antica Roma…”

Un periodo che ricorda con grande affetto: “Era davvero un universo straordinario…Nei primi mesi mi sembrava di vivere dentro un film di Federico Fellini…” E sul fatto che non abbia preso parte a I Cesaroni – Il ritorno neppure per un piccolissimo cameo non ha detto assolutamente niente. A proposito della fiction Mediaset si segnala che l’intera ultima stagione giorni fa è stata caricata interamente su Netflix.