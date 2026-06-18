Dario Maltese confessa: “Morning News mi consente di essere più informale”

Morning News permette al giornalista di essere più informale: le sue parole

Dario Maltese è tornato in video alla conduzione della nuova edizione del rotocalco estivo di Canale 5 lo scorso primo giugno. E si segnala che in queste settimane è già riuscito a diventare leader della fascia del mattino, visti gli ottimi ascolti registrati quotidianamente. Ebbene sull’ultimo numero del settimanale Oggi il conduttore Mediaset ha rilasciato un’interessante intervista. E tra una domanda e l’altra la giornalista del periodico ha colto la palla al balzo per chiedergli se si sente più vicino al Tg5 o al rotocalco. Maltese ha dapprima tenuto a dire di essere orgoglioso di condurre l’edizione delle 20 del telegiornale di Canale 5, e successivamente ha però confessato che Morning News gli ha dato l’opportunità di essere più informale:

“Il Tg5 delle 20 è un appuntamento istituzionale e sono orgoglioso di condurlo…Morning News, però, mi consente di essere più informale: conduco in piedi, vivo lo studio, interagisco continuamente con ospiti e inviati…”

Grazie proprio a questo programma Maltese ha confessato di riuscire a mostrare un lato della sua personalità inedito ai numerosi spettatori a casa: “È un contesto in cui emerge anche una parte del mio carattere…”

Dario Maltese in video con il rotocalco estivo un mese prima del solito: “L’informazione non va mai in vacanza”

La giornalista del settimanale Oggi ha poi fatto notare al conduttore Mediaset che il suo Morning News è iniziato su Canale 5 già il primo giugno. E Maltese ha subito risposto che in effetti rispetto agli anni passati stavolta è partito con un mese d’anticipo:

“Si, con un mese di anticipo rispetto al passato…”

Scelta questa che si è resa necessaria perchè Mattino Cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi ha chiuso per ferie già a fine maggio. Maltese ha quindi tenuto a dire che l’informazione non può invece mai andare in vacanza perchè è importante dare continuità ai telespettatori: “L’informazione non va mai in vacanza e credo sia importante garantire continuità anche durante il periodo estivo…”

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Il conduttore svela che il format di Morning News non cambia

Dario Maltese al settimanale Oggi ha poi voluto parlare nel dettaglio di questa nuova fortunata edizione del rotocalco estivo mattutino dell’ammiraglia Mediaset. E il conduttore ha rivelato che l’impianto rimane sempre quello. Infatti quotidianamente pone le sue attenzioni sui fatti del giorno per poi approfondire con gli ospiti in studio e in collegamento:

“Partiamo dai fatti del giorno, ma cerchiamo anche di offrire spunti utili e soluzioni concrete a chi ci segue da casa…”

E poi ampio spazio alla cronaca e ai fatti di attualità.