Fabio Fazio raddoppia con Che tempo che fa e sfida Carlo Conti al mercoledì?

Che tempo che fa verso il raddoppio con il suo show sul canale Nove

Pare che ci sia aria di novità per Fabio Fazio, il quale settimane fa ha chiuso la sua lunga stagione Televisiva alla guida di Che tempo che fa sul canale Nove. E anche stavolta è stato per lui un anno pregno di grandi soddisfazioni. Ma quali sono queste news? In base a quanto riportato dal portale AffariItaliani.it pare che nella prossima stagione Televisiva il suo show sull’ammiraglia Warner Discovery potrebbe andare in onda con un doppio appuntamento settimanale:

“Giungono voci ad Affaritaliani di un raddoppio in arrivo per la produzione principe del canale free di Warner…”

Fazio approda il mercoledì sera con Che tempo che fa contro Carlo Conti?

Successivamente il peritale di news AffariItaliani.it ha anche rivelato di essere venuto a conoscenza che lo show di Fabio Fazio potrebbe andare in onda, oltre al classico appuntamento della domenica sera, anche di mercoledì:

“Non solo la domenica ma in onda anche di mercoledì sul Nove…”

E se questa idea prendesse seriamente corpo potrebbe voler dire solamente una cosa: scontro diretto con Tale e Quale Show di Carlo Conti. Infatti sembra proprio che nella serata del mercoledì la Rai voglia programmare la nuova edizione dello show musicale per cercare di non lasciare più campo libero all’agguerrita concorrenza.

Al mercoledì sera andrà in onda ‘Il Tavolo’ di Che tempo che fa?

In base alle indiscrezioni raccolte da AffariItaliani.it l’eventuale raddoppio dello show condotto da Fabio Fazio farebbe sì che al mercoledì vada in onda il famoso ‘Tavolo’ con i personaggi dello spettacolo ospiti fissi a dibattere del più e del meno:

“Una serata tutta dedicata al talk show corale (compreso di ca**eggio) con ospite la consueta compagnia di giro, di comici, cantanti, attori e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e non solo…”

Alla domenica invece rimarrebbe la puntata classica dello storico programma di Fazio con le interviste, l’attualità, la politica e l’intervento di Luciana Littizzetto.