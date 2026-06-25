Lucio Presta fortemente deluso da Amadeus: “Per me lui non esiste più”

Amadeus finito nuovamente nel mirino del suo ex manager

Lucio Presta, ospite dell’evento Passaggi Festival a Fano, ha parlato un po’ di tutto. E come riportato da FanPage.it è anche tornato a dire la sua sul conduttore di The Cage – Prendi e scappa, non nascondendo la sua più totale delusione per come è finita la loro collaborazione, arrivando a dire che come persona per lui non esiste più. Tuttavia ha anche tenuto a precisare che nei suoi confronti non prova rancore, cogliendo quindi la palla al balzo per augurargli che possa ben presto tornare ad avere un grande successo:

“Personalmente per me è una persona che non esiste più…Gli auguro, come ho scritto nel libro, che lui possa tornare a splendere…”

Ha poi aggiunto di credere abbia fatto scelte irragionevoli dando alla fine retta a persone che invece non avrebbe dovuto ascoltare: “Ha fatto delle scelte che sono irragionevoli per ascoltare le persone che hanno fatto sì che ci separassimo…”

Lucio Presta non ha più la minima intenzione di tornare a collaborare con il conduttore

Detto questo il manager, sempre in questo suo intervento all’evento Passaggi Festival a Fano, come riportato puntualmente dal portale di news FanPage.it, ha poi confessato che nonostante auguri ad Amadeus di riottenere il successo di prima le loro strade non si incroceranno mai più:

“Le nostre strade questa volta non si incroceranno mai più, perché il comportamento che ha avuto nei miei riguardi è stato veramente poco carino per quello che io ho dato a lui…”

Non è entrato nei dettagli anche se il marito di Paola Perego ha evidenziato che nell’ambiente tutti saprebbero quello che è successo: “Non c’è nessuno nel nostro mondo, nel nostro ambiente, che non sappia che quello che dico è l’assoluta verità…”

Il manager parla della collaborazione interrotta con Paolo Bonolis

A questo evento Lucio Presta, come riportato da Fanpage.it, ha anche parlato della collaborazione interrotta con il conduttore di Avanti un altro, asserendo di essere assai dispiaciuto soprattutto per Bonolis che terze persone pare si siano messe di traverso:

“Il fatto che terze persone abbiano, come dire, deciso che andava spezzato questo amore, questo affetto, questa fratellanza, sinceramente a me poco me ne cale…Cioè, è un problema di Paolo, a me dispiace per Paolo, e sono certo che anche Paolo è dispiaciuto per questo…”

Ha poi confessato che l’ultima volta che ha incontrato il presentatore Mediaset gli ha espresso il suo dispiacere per come sono andate le cose: “Paolo l’ultima volta che ci siamo sentiti mi ha detto: “Lucio, che devo fare? Non ci devo pensare, perché se ci penso, il dolore è grande…Basta non pensarci’…” Successivamente ha anche ricordato che Bonolis sarebbe venuto meno al giuramento fatto alla madre: “La sua mamma ci fece giurare che non ci saremmo mai lasciati…Se io penso che lui ha dovuto fare a meno anche di questo giuramento a sua madre, penso quanto gli sia costato…”