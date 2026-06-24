Temptation Island, Valentina Riccio: “Non ho nulla contro Lucia Ilardo”

Valentina Riccio chiarisce di non aver avuto nessuno scontro con Lucia Ilardo

In una serie di storie su Instagram Valentina Riccio ha voluto smentire quello che i vari siti di gossip hanno scritto su lei e Lucia Ilardo: “Ci tengo a precisare che non era assolutamente mia intenzione far passare questo messaggio con una semplice battuta. Noi siamo persone comuni e non personaggi famosi, quindi trovo esagerato creare polemiche dove non esistono. Chi mi conosce sa bene che, quando ho qualcosa da dire, lo faccio apertamente e non attraverso frecciatine. Voglio chiarire che non ho nulla contro Lucia, anzi, le voglio bene e sono felice se lei è felice”.

Grande Fratello, Valentina Riccio ammette: “Quel mondo non fa per me”

“I casting per il Grande Fratello sono aperti a tutti. Semplicemente, dopo la mia esperienza televisiva, ho capito che quello non è il mondo che fa per me. Io sono una ragazza semplice, è troppo umile, che ama la sua vita fatta di famiglia, sacrifici, casa e soprattutto dell’essere mamma. Ognuno brilla di luce propria e trova la propria realizzazione in cose diverse. Io oggi sono serena, soddisfatta della mia vita e profondamente grata per il dono più grande che potessi ricevere: la mia famiglia. Essere mamma è ciò che mi rende davvero felice e appagata”: ha chiarito Valentina Riccio, che diventerà presto mamma.

Temptation Island, Valentina sugli ex colleghi: “Li terrò nel cuore”

“Ho condiviso 15 giorni di percorso con certe persone, ma fuori dal programma non c’è stato più seguito per simpatia, incompatibilità oppure per stili di vita diversi” ha ammesso Valentina, ex di Temptation Island, “ma terrò nel mio cuore ognuno di loro”. Con Arianna Mercuri ha instaurato un bel rapporto d’amicizia e a volte frequenta pure Rosario Guglielmi.