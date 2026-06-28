Uomini e Donne, Karina Cascella fa una confessione: “I troni sono scontati”

Karina Cascella adora il trono over, ma trova scontati i tronisti

Ha ragione Karina Cascella quando sui social dice che “trovo i troni giovani un po’ scontati” tranne quello di Martina De Ioannon che ha regalato dei colpi di scena, in special modo quando tutto è finito, perché si è lasciata con Ciro per mettersi con Gianmarco Steri. E l’ex opinionista di Uomini e Donne afferma che “non mi perderei una puntata del trono over perché le loro dinamiche sono favolose”.

L’ex di Uomini e Donne: “Mia figlia spero faccia tutt’altro nella vita”

E se sua figlia dovesse intraprendere la strada del mondo dello spettacolo? Ecco come ha risposto Karina Cascella, ex di Uomini e Donne: “Devo essere sincera? Spero che faccia tutt’altro nella vita… Detto questo lascerò sempre libera mia figlia di scegliere secondo i suoi desideri. E se dovesse aver bisogno del mio supporto ci sarò sempre naturalmente, qualsiasi cosa vorrà fare da ‘grande’. E aggiungo che ad ora non è per nulla interessata, anzi, vive la sua vita in maniera molto riservata senza alcun tipo di egocentrismo”.

Uomini e Donne: a Karina Cascella non manca il mondo della televisione

Ma a Karina Cascella manca il mondo della televisione? “No, sto tanto bene e tranquilla anche senza. Dico sempre che io non ho tutta questa voglia di apparire e in realtà, anche quando ero spesso in tv, non è che “apparissi” tanto o meglio il mio obiettivo era esprimermi e ci riuscivo abbastanza bene mi pare. Quindi no, sto bene come sto”. Nel frattempo ha pure confessato il dramma di aver perso due figli.