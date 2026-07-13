Affari Tuoi: Claudia si spaventa e accetta 75.000€, ma poteva vincerne 300.000

E’ iniziata molto bene la partita della concorrente

Ed è arrivato pure il turno di Claudia del Lazio tentare la fortuna ad Affari Tuoi, la quale dopo essersi presentata brevemente ha rivelato a Stefano De Martino di volere al suo fianco il fidanzato Alessio. Subito dopo la prima manche è arrivata la prima telefonata del dottore, il quale ha offerto 37 mila euro. Bella offerta, ma non sufficiente per far gettare la spugna a Claudia. Tre nuovi tiri per lei. E la fortuna non si può dire che non abbia strizzato l’occhio dalla sua parte, visto che con i primi due turni ha preso soprattutto pacchi blu. Il dottore ha allora proposto di cambiare pacco. Secco no.

Affari Tuoi: la concorrente ha visto infrangere il sogno di vincere 200 mila euro

Tre nuovi tiri per Claudia del Lazio, che alla fine di questo turno ha trovato il pacco con 100 mila euro. Pronta la terza telefonata del dottore con un’offerta di 37 mila euro. Niente fa fare. E con gli ulteriori due tiri ha trovato prima il pacco contenente 20 mila euro e poi quello con 200 mila euro. A questo punto il dottore per un tiro ha rilanciato con un’offerta di 30 mila euro. Ha rifiutato ancora una volta. Stefano De Martino, che ha preso volentieri parte al compleanno della figlia dell’ex moglie Belen, l’ha quindi invitata a fare un nuovo lancio. E subito dopo il dottore è tornato alla carica con in dote un’offerta di 37 mila euro.

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Claudia del Lazio ha vinto 75 mila euro

La concorrente di Affari Tuoi, dopo averci riflettuto bene, ha respinto al mittente l’offerta. Con il nuovo lancio Claudia ha quindi trovato il pacco nero contenente 30 mila euro. Il dottore ha allora cambiato strategia alzando la posta. Infatti ha offerto 50 mila euro. Risposta negativa. Con questo nuovo lancio ha quindi trovato il pacco contenente Gennarino, che dopo questa stagione andrà in pensione. Messo un po’ spalle al muro il dottore ha proposto alla concorrente del Lazio un’offerta pari a 75 mila euro. Ha accettato. Mossa questa che si è rivelata essere poco fortunata perchè se non avesse accettato sarebbe tornata a casa con 300 mila euro.