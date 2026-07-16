Affari Tuoi, Isabel vince l’auto, ma poi è un disastro: male la regione fortunata

La concorrente vince l’automobile

E’ arrivato finalmente il turno di Isabel della Valle d’Aosta tentare la fortuna ad Affari Tuoi. E dopo essersi presentata e aver rivelato a Stefano De Martino di volere stasera al suo fianco il padre ha dato il via alla partita con i primi sei lanci di rito. E non poteva iniziare meglio, visto che ha vinto l’automobile Opel Astra. Purtroppo tra tanti tiri fortunati uno non è andato proprio bene perchè ha trovato il pacco contenente 300 mila euro. Pronta quindi la prima telefonata del dottore che ha offerto 29 mila euro. Risposta negativa. Altri tre lanci per lei. Terminata pure questa seconda manche il dottore è tornato con la proposta di cambiare pacco.

Affari Tuoi, la concorrente accetta di cambiare il pacco

Isabel della Valle d’Aosta, dopo averci riflettuto attentamente, ha accettato. E si è rivelata essere una mossa giusta perchè se no sarebbe tornata a casa con 0 euro. Finito anche questo turno il dottore è tornato alla carica con un’offerta di 25 mila euro per un solo tiro. Rifiuto netto. Con il nuovo tiro ha quindi trovato il pacco con 100 mila euro. Il dottore è allora tornato a proporre il cambio per un altro tiro. Ha ancora una volta rifiutato. Stavolta con il successivo tiro ha trovato purtroppo 200 mila euro. E il suo percorso si è inevitabilmente complicato, visto che è rimasta solo con 50 mila euro in ballo e poi tutti pacchi blu. A questo punto il dottore ha giocato al ribasso svelando a Stefano De Martino di volerle offrire 4 mila euro per tre tiri. Ha detto no.

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Isabel della Valle d’Aosta va alla regione fortunata e non vince niente

La concorrente della Valle d’Aosta si è quindi apprestata a fare questi tre lanci trovando rispettivamente i pacchi contenenti 10 euro, 50 mila euro. Ed è stato allora inutile continuare perchè non sono rimasti più pacchi rossi. Motivo per cui Stefano De Martino, che pare abbia intenzione di togliere da Sanremo la sezione nuove proposte, l’ha invitata a giocare alla regione fortunata. Isabel ha quindi puntato tutto sulla Liguria per vincere 100 mila euro. Per 50 mila euro ha invece dato retta al padre scegliendo la Calabria. E’ andata male anche stavolta.