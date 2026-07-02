Barbara d’Urso, retroscena: “Per lei battaglia in Rai, ma resta veto Mediaset”

Battaglia interna in Rai per aggiudicarsi la d’Urso? Circola un nuovo retroscena

Sulle pagine del quotidiano La Stampa è stata posta nuovamente l’attenzione su Barbara d’Urso e sul suo futuro Televisivo. E in questa occasione, come riportato dal portale open.online, è stato svelato un altro retroscena che la riguarda da vicino. Di cosa si tratta? Il giornale ha rivelato di essere venuto a conoscenza che in Rai sarebbe in corso una battaglia interna per aggiudicarsi le prestazioni dell’ex conduttrice Mediaset con Milly Carlucci in pole position, visto che la vorrebbe nella giuria di Ballando con le stelle al posto di Selvaggia Lucarelli:

“In Rai c’è una battaglia sotterranea su Barbara d’Urso…Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle, vorrebbe lei per sostituire Selvaggia Lucarelli, nel frattempo finita a Mediaset…”

La d’Urso ha l’appoggio di Salvini? Ecco cosa si vocifera

E a caldeggiare fortemente uno sbarco in Rai in pianta stabile di Barbara d’Urso ci sarebbe una persona molto influente nella politica. Infatti sempre come riportato da open.online, il quotidiano La Stampa ha rivelato che dalla parte di Barbara d’Urso si sarebbe schierato il Vice Premier e Ministro delle delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini:

“Matteo Salvini spinge per dare una chance a d’Urso…”

Quest’ultimo infatti le vorrebbe dare una possibilità. E chissà se questo presunto endorsement potrebbe tornare utile alla d’Urso per avere uno show tutto suo nella prossima stagione Tv targata Rai (domani ci sarà la presentazione dei Palinsesti 2026-27 ad Ancona).

Veto su Barbara d’Urso? Le ultime indiscrezioni sul suo futuro in Tv

Intanto sempre La Stampa, come riportato ancora una volta da open.online, ha rivelato che sul futuro Televisivo dell’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque pende un presunto veto da parte di Mediaset (sulla suddetta Azienda Tv giorni fa ha pure lanciato una frecciatina):

“Ma a Mediaset, scrive oggi La Stampa, c’è chi ha il potere di veto…”

Un rumor questo che in effetti gira da molto tempo. Intanto a proposito della d’Urso si segnala che il prossimo anno tornerà in teatro con uno spettacolo tutto suo intitolato Barbaramente, e poi pare che potrebbe lanciare pure un podcast.