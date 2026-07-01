Guendalina Canessa si sposa con il compagno Eros: la proposta di matrimonio

Guendalina Canessa sposa il fidanzato Eros: la proposta di matrimonio

È un periodo fortunato per i matrimoni, per le proposte di matrimonio e per le gravidanze. Dopo svariati personaggi del mondo dello spettacolo è il turno dell’ex gieffina Guendalina Canessa che ha accettato la proposta di matrimonio del suo fidanzato Eros. Di lui si sa poco perché è una persona molto riservata, anche sui social, e infatti si sa solo che è ovviamente un imprenditore. Lui e la compagna, presto moglie, si godono la bella vita.

L’ex gieffina presto sposa: “Eros, sei il mio tutto”

Ma com’è avvenuta la proposta di matrimonio sopracitata? Eros si è inginocchiato davanti a Guendalina Canessa con tanto di anello (semplice, con la pietra a forma di cuore) e lei ha scritto quanto segue sui social: “Avrei dovuto sposarsi quindici anni fa, fortunatamente il destino è stato dalla nostra parte”. E poi ha scritto romanticamente: “Sei il mio principe, sei il mio tutto”. E poi non ha aggiunto null’altro perché se no avrebbe rischiato di piangere e affogare in una valle di lacrime di commozione.

Eros e Guendalina Canessa: la loro storia d’amore

La storia d’amore tra Eros e Guendalina Canessa sembra quella di un film perché quindici anni fa si erano messi insieme, poi però hanno deciso di prendere due strade differenti. Lei si è messa con Daniele Interrante (con il quale ha avuto la figlia Chloe) e ha avuto altre storie d’amore fino a quando non c’è stato il ritorno di fiamma con Eros, che diventerà presto suo marito.