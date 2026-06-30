Affari Tuoi: Federica accetta l’offerta di 270.000€, ma ne poteva vincere 300.000!

La concorrente inizia con il botto pescando subito il pacco con 0 euro

E’ toccato a Federica del Piemonte giocare stasera ad Affari Tuoi. E dopo essersi presentata ha rivelato a Stefano De Martino di volere al suo fianco la sorella. A questo punto il conduttore dell’ammiraglia Rai ha dato via alla sfida con i soliti primi sei lanci. Un turno che non poteva iniziare meglio per Federica, visto che ha trovato subito il pacco con zero euro. Terminata dunque questa prima manche il dottore ha telefonato offrendo 40 mila euro per tre tiri. La concorrente del Piemonte, visibilmente spiazzata, ha risposto negativamente: “Mi ha messo in difficoltà, non pensavo…” Tre nuovi tiri per lei, che ha trovato rispettivamente i pacchi contenenti 20 mila, 50 mila euro e dulcis in fundo la ballerina.

Affari Tuoi, si complica la partita della concorrente

E’ tornato ovviamente a farsi vivo il dottore, il quale ha deciso di proporre il cambio pacco per ulteriori tre tiri. Federica del Piemonte non ci ha pensato però troppo rifiutando la proposta. Un turno questo che non è andato per niente bene perchè ha trovato i pacchi con 100 mila, 75 mila euro e Gennarino. Con un tabellone con più pacchi blu che rossi il dottore ha lanciato la sua mossa offrendo 30 mila euro. La risposta è stata però ancora una volta negativa. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita di Sara, le ha allora ricordato di fare un nuovo lancio. E stavolta ha trovato il pacco contenente 1 euro.

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Federica del Piemonte vince 270 mila euro

Il dottore è quindi tornato alla carica proponendo il cambio pacco. Federica, dopo aver riflettuto molto bene ed essersi consultata con la sorella, ha risposto negativamente. La concorrente del Piemonte di Affari Tuoi è quindi andata avanti con coraggio chiamando il pacco numero 18 della Liguria. E si è rivelata essere una mossa vincente perchè è riuscita a riequilibrare la partita riuscendo a trovare un altro pacco blu. Per festeggiare Stefano De Martino ha pure ballato con la ballerina Martina Miliddi. Il dottore è allora tornato a rifarsi vivo offrendo per un solo tiro 40 mila euro. Ancora una volta ha detto no. E con questo nuovo tiro ha trovato il pacco contenente 15 mila euro. Per un ulteriore tiro il dottore ha rilanciato con un cambio. Niente da fare. Ha fatto bene perchè ha trovato il pacco con 50 euro. Il dottore, messo un po’ spalle al muro, visto che sono in ballo ancora i pacchi con 200 mila e 300 mila euro, ha offerto 65 mila euro. Con grande coraggio ha detto no. Fortunatamente con il successivo tiro ha trovato il pacco contenente 10 euro. Alla fine è quindi rimasta con un pacco blu da una parte e i due rossi molto pesanti con i premi più grossi. Il dottore, arrivato a questo punto, ha allora offerto 100 mila euro per un tiro. Ha rifiutato. E con il nuovo tiro ha trovato il pacco blu. Clamoroso! E’ quindi rimasta con 200 mila euro da una parte e ben 300 mila dall’altra. Il dottore ha allora rilanciato per l’ultima volta con un’offerta di 270 mila euro. Federica ha accettato. Una mossa che non si è però rivelata essere lungimirante perchè sarebbe potuta tornare a casa con l’intero jackpot di 300 mila euro.