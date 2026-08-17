Ascolti Tv 16 agosto: trionfa l’atletica su Rai2, flop lo speciale su Pippo Baudo

Gli Europei di atletica fanno volare Rai2: i dati nel dettaglio

Ad aggiudicarsi la serata di ieri 16 agosto è stata Rai Due grazie agli Europei di Atletica. Come riportato infatti dal portale Tv DavideMaggio.it l’atletica con la vittoria della medaglia d’oro da parte di Larissa Iapichino ha appassionato una media di 2 milioni e 417 mila spettatori a casa con uno share pari al 18.40%. Ascolti eccezionali che fanno ben capire quanto gli italiani amino lo sport. Parlando sempre di sport invece si segnala che la debacle della Lazio in Coppa Italia contro il Mantova andata in onda in diretta su Italia 1 è stata seguita da 769 mila telespettatori con il 6% di share.

Lo speciale in memoria di Pippo Baudo si ferma all’11% peggio di Racconto di una notte

A distanza di un anno dalla morte del celebre conduttore Pippo Baudo ieri sera Rai Uno ha voluto omaggiarlo con uno speciale intitolato Stasera… Pippo Baudo. Purtroppo però gli ascolti non sono andati granché bene. In base ai dati Auditel riportati puntualmente stamattina dal portale Tv DavideMaggio.it lo speciale ha appassionato solo 1 milione e 169 mila spettatori a casa con uno share dell’11% perdendo non solo contro gli Europei di atletica su Rai Due, ma pure contro la soap opera turca Racconto di una notte che ha invece appassionato 1 milione e 596 mila telespettatori con uno share pari al 13.70%.

CLICCA QUA per recuperare su Rai Play lo speciale dedicato a Pippo Baudo intitolato ‘Stasera… Pippo Baudo’

La ruota della fortuna non si ferma più: gli ascolti di ieri 16 agosto

Continua poi il successo del game show condotto da Gerry Scotti con al fianco Samira Lui. Pure ieri sera il quiz, come riportato dal portale Televisivo DavideMaggio.it, ha divertito una media di 3 milioni e 553 mila spettatori a casa con uno share del 25.70%. L’anteprima denominata Gira La ruota della fortuna ha invece incollato di fronte al piccolo schermo 2 milioni e 900 mila telespettatori con il 22%. Niente da fare invece per L’Eredità Summer di Marco Liorni che ieri sera ha ottenuto il 14.70% con una media di 2 milioni e 17 mila spettatori a casa.