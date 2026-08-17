Belen Rodriguez smentisce crisi e rissa: “Vaffa… a chi vive per rovinare gli altri”

La conduttrice e le voci di una presunta rissi in Sardegna

Nell’ultimo numero della newsletter di Gabriele Parpiglia si è fatta la ricostruzione di una serata di Belen Rodriguez in Sardegna in compagnia di amici e non del suo fidanzato Gaetano Fidanzati. Subito si è parlato di crisi, perché si crede ancora che due non possano fare delle vacanze separate senza che si pensi che ci sia già un addio di mezzo, e poi si è pure parlato di una presunta rissa quando la conduttrice si sarebbe accorta di essere fotografata. Ovviamente la diretta interessata non se n’è stata in silenzio e ha risposto a tono.

Belen Rodrifguez: “Vaffa… a chi vive per rovinare la serenità degli esseri umani”

“Ciao Sardegna, grazie per l’amore di cui sono stata circondata e un gran bel vaffanc*lo a chi vive per rovinare la serenità degli esseri umani (e monetizzare) a discapito di chiunque, perché a te non frega niente di nessuno, tranne che di te stesso”: lo sfogo più che giustificato di Belen Rodriguez da anni preda del gossip, fake news e chi ne ha più ne metta.

Belen si sfoga: “Bravi a tagliare le foto per far credere cose diverse”

Belen ha spiegato per filo e per segno gli scatti che la ritraevano insieme a un ragazzo (subito si è parlato di crisi con Gaetano Fidanzati): “Alludendo, bluffando e facendo credere cose che non sono esattamente così, solita metodologia comunque bravi a tagliare le foto ed escludere il gruppo per far credere cose diverse. I miei amici rimangono, da dieci anni a questa parte. E io alle amicizie ci tengo”.