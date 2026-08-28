Uomini e Donne: Ciro Solimeno rompe il silenzio sulla convivenza con Elisa Leonardi

Ciro Solimeno parla della futura convivenza con la fidanzata Elisa

In una serie di domande e risposte sui social l’ex tronista Ciro Solimeno ha parlato di una sua futura convivenza con la fidanzata Elisa Leonardi che ha conosciuto proprio a Uomini e Donne dicendo che non vogliono bruciare le tappe. E fanno bene perché basti pensare a quello che è successo a Ernesto e Cristina e Alessio e Sara: sono andati a convivere e dopo pochi giorni si sono lasciati.

L’ex tronista di Uomini e Donne: “Convivenza con Elisa? È il nostro obiettivo”

“È il nostro obiettivo! In questi mesi insieme abbiamo capito quanto stiamo bene, siamo felici, sereni. Ora stiamo semplicemente valutando le soluzioni migliori per entrambi, sia a livello personale che lavorativo, per fare questo passo nel modo giusto”: così Ciro Solimeno ha parlato della futura convivenza con Elisa Leonardi.

Uomini e Donne: Ciro parla della vacanza in Sicilia con Elisa

Infine Ciro ha parlato anche della vacanza in Sicilia che ha fatto con Elisa: “È stata una scoperta pazzesca! La macchina è stata la scelta migliore perché ci ha dato una libertà incredibile per spostarci senza rimanere fermi in un solo posto. San Vito Lo Capo bellissima, ma Favignana per il mare vince tutto! Oltre ai posti mozzafiato, io ed Elisa siamo rimasti davvero colpiti dall’accoglienza. Ci hanno trattati ovunque con un calore e un affetto unici. Esperienza da fare assolutamente!”.