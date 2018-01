Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani replica dopo un’offesa

Gemma Galgani di Uomini e Donne insultata: la sua reazione

Uomini e Donne, come ormai saprete bene, ha il merito di aver lanciato numerosi personaggi televisivi. La seconda edizione del Grande Fratello Vip, conclusasi poco tempo fa, è stata dominata dai tronisti e corteggiatori del programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5. Simbolo del programma, da qualche edizione a questa parte, è Gemma Galgani, la dama più famosa del parterre femminile di Trono Over. Qualche ora fa, sul suo profilo social, l’ex fidanzata del gabbiano più famoso del piccolo schermo ha condiviso un ricordo legato ai suoi genitori, da tempo scomparsi. La fotografia, essendo postata in rete, è accessibile a tutti e tutti possono commentarla. Oltre alle dolci dediche per la dama del Trono Over di Uomini e Donne, sono arrivate anche tante critiche di chi proprio non la sopporta, invitando Gemma ad abbandonare la trasmissione. Ovviamente, il tutto non è stato detto in maniera cordiale ed educata. Numerosi fan della trasmissione di canale 5 si sono subito precipitati a difendere la loro beniamina, che aveva soltanto condiviso un ricordo dei suoi genitori, ma la riposta dell’ex fidanzata di Giorgio Manetti non è tardata ad arrivare.

Un messaggio cosi squallido sotto il post dei miei genitori non deve essere neppure considerato.

Ha scritto Gemma Galgani sul suo profilo social, attirando il consenso del popolo del web.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma risponde ad un insulto

C’è da dire che non sono soltanto gli utenti del web a chiedere a Gemma Galgani e a Giorgio Manetti di lasciare il Trono Over di Uomini e Donne. Anche ex protagonisti della trasmissione hanno chiesto di mandare a casa i beniamini del piccolo schermo. La richiesta a Maria De Filippi, fatta sulle pagine di un noto settimanale che si occupa del mondo del gossip e della tv, è stata completamente ignorata dalla padrona di casa degli studi Elios. Fin quando Gemma Galgani e il suo gabbiano vorranno restare in trasmissione, e i telespettatori di canale 5 continueranno a premiarli a livello di ascolti, il loro posto a Uomini e Donne non corre alcun rischio. Anche se, dire a qualcuno di lasciare un programma televisivo commentando una fotografia dedicata ai genitori scomparsi, non è proprio il massimo dell’eleganza. La protagonista del parterre femminile del Trono Over non ha nulla da temere: al suo fianco, come da qualche anno a questa parte, ha dalla sua il numeroso pubblico di canale 5, pronto a difenderla.