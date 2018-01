Uomini e Donne: Alex Migliorini e Alessandro D’Amico si sposano?

Alex Migliorini di Uomini e Donne: perché ha scelto Alessandro?

La storia d’amore tra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico procede alla grande. I due ‘topini’ del trono classico di Uomini e Donne continuano a coltivare il loro sentimento. Intervistati in un programma radiofonico, l’ex tronista del talk sentimentale del primo pomeriggio di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, ha raccontato la sua favola d’amore, partendo dalle origini. Claudio Merangolo e Alessandro D’Amico sono stati gli unici corteggiatori ad arrivare alla fine del percorso di Alex a Uomini e Donne. Il bel ragazzo veneto ha scelto Alessandro, decidendo di viverlo fuori gli studi televisivi. Tutto è partito dal bacio che si sono dati durante un’esterna. L’unica cosa che lo frenava era il fatto che Alessandro è diviso per lavoro tra la Spagna e l’Italia. Su Claudio Merangolo, Alex ha affermato di non averlo più sentito e di essere arrabbiato con lui, soprattutto per aver parlato a sproposito di lui e della sua scelta.

Uomini e Donne: il futuro di Alex con Alessandro D’Amico

Alex Migliorini e Alessandro D’Amico continuano ad amarsi e a vivere la loro storia. Dopo Uomini e Donne i due ragazzi hanno bruciato le tappe, decidendo di andare a convivere a Milano. Come hanno più volte dichiarato, all’inizio è stato molto strano, dal punto di vista organizzativo. Non si sa per quale ragione non siano più andati a Uomini e Donne: la produzione non li ha invitati? Alcuni giorni dopo la scelta, solitamente la coppia viene invitata in studio per raccontare il prosieguo della loro storia. A breve Alex Migliorini e Alessandro D’Amico saluteranno temporaneamente l’Italia per trasferirsi a Ibiza. Alessandro ha un ristorante che apre da maggio fino a ottobre e, per tale ragione, Alex lo seguirà anche per tenerlo sott’occhio. L’ex tronista di Uomini e Donne e Alessandro D’Amico si sposeranno? Intervistati in una trasmissione radiofonica, Alex ha risposto che le cose vanno fatte giorno per giorno:

“Vorrei farmi una famiglia, penso sia il sogno di tutti”.

Anche l’ex corteggiatore si è detto dello stesso parere:

“Ci sono dei tempi da rispettare: dobbiamo viverci, conoscerci bene, litigare tanto e vedere come vanno le cose”.

Tra i due ragazzi c’è tanta complicità, parlano e si confrontano molto. Alex detesta la testardaggine di Alessandro, mentre quest’ultimo apprezza molto la capacità di Migliorini di farlo sentire bambino. L’ex corteggiatore ha anche dichiarato che Alex è molto geloso, soprattutto per le foto senza vestiti e provocanti che Alessandro pubblica sui social di tanto in tanto.