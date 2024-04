Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro anticipano le nozze: nuova data e location

Storie di donne al bivio, l’influencer ha rivelato di aver anticipato la data delle nozze

Clizia Incorvaia sarà tra gli ospiti del programma di Monica Setta. L’intervista andrà in onda martedì 7 maggio, ma è già stata registrata. Motivo per cui sono già circolate online le prime indiscrezioni su ciò che ha detto dalla giornalista. Si è venuto a sapere che quest’ultima ha colto la palla al balzo per rivelare di aver anticipato la data del suo matrimonio con Paolo Ciavarro. La nuova data è infatti venerdì 12 luglio e la location sarà Forte dei Marmi, in Versilia (Toscana). Quest’ultima ha anche tenuto a precisare che questo evento sarà dedicato ai suoceri Eleonora Giorgi e Massimiliano Ciavarro.

Clizia Incorvaia rassicura sullo stato di salute della sua futura suocera

Successivamente l’influencer, sempre in questa sua ospitata a Storie di donne al bivio, ha anche rassicurato sullo stato di salute della sua futura suocera Eleonora Giorgi, che si è recentemente operata a causa di un tumore al pancreas. Difatti quest’ultima ha rivelato a Monica Setta che adesso la madre di Paolo Ciavarro sta molto meglio:

“Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze…”

La Incorvaia non ha poi nascosto che sarà davvero bello avere l’occasione di condividere questo momento insieme non solo alla Giorgi, ma anche a Massimiliano Ciavarro: “Sarà tenerissimo vedere insieme i genitori di Paolo che nella malattia della Giorgi sono stati vicini più che mai…”

Paolo Ciavarro, la sua compagna ha rivelato dove andranno in viaggio di nozze

A Storie di donne al bivio Clizia Incorvaia ha anche colto l’occasione per svelare dove andrà con il futuro marito in viaggio di nozze: alle Maldive. Quest’ultima ha inoltre confessato che al matrimonio indosserà un bellissimo abito lungo, bianco e molto sobrio. L’influencer ha inoltre rivelato che alle nozze ha voluto ben 200 ospiti:

“L’ho voluta io che ho una famiglia larga, Paolo si sarebbe sposato solo con i testimoni…”

Clizia è poi tornata a parlare di Eleonora Giorgi, asserendo che il suo ex marito Massimiliano Ciavarro è accorso al suo fianco quando si è sottoposta all’intervento: “Non l’ha lasciata mai durante la degenza in ospedale…Ho chiesto a loro due una foto simbolica, un bacio amarcord che ricorda quello storico film e la nascita del loro amore…” Per seguire l’intervista in maniera integrale non resta a questo punto che sintonizzarsi sul secondo canale Rai in terza serata martedì 7 maggio.