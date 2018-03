Ballando 13: Giovanni Ciacci dà del “cre**no” a Ivan Zazzaroni

By Marco Santoro on marzo 20, 2018

Giovanni Ciacci giudica Ivan Zazzaroni di Ballando

Giovanni Ciacci non riesce a digerire le parole pronunciate da Ivan Zazzaroni a Ballando con le stelle nella puntata di sabato scorso. Intervistato a La Zanzara su Radio 24, il programma condotto di Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo, l’esperto di look si è tolto altri sassolini dalle scarpe. Giovanni Ciacci ha dichiarato di accettare quello che ha detto, in quanto un suo pensiero, ma non lo condivide:

“Siamo nel 2018 e chissenefrega se ballo con un uomo, una donna o un cavallo”.

In più occasioni il costumista ha confermato di portare in scena a Ballando un ballo libero e poi si è sbilanciato sul conto del giornalista sportivo e giudice storico della trasmissione Zazzaroni: “È un cre**no, un ingenuo”. Negli ultimi giorni la polemica rimbalza su tutti i social, dopo che Ivan Zazzaroni ha rifiutato di valutare l’esibizione di Ciacci-Todaro a Ballando con le stelle, “perché esteticamente sbagliato”. Il giurato di Milly Carlucci ha spiegato più volte che è stato costretto a dare ‘zero’ perché non hanno ballato in coppia ma staccati, “quando saranno coppia li giudicherò”.

Ballando con le stelle: Giovanni Ciacci ancora contro Zazzaroni

Il giudice di Ballando 13 Ivan Zazzaroni è stato etichettato come omofobo dal mondo della rete. Le sue parole, infatti, hanno fatto infiammare gli utenti sui vari social. Intervistato dal Corriere della Sera, Giovanni Ciacci non crede che Zazzaroni sia realmente omofobo ma si è detto molto dispiaciuto per la madre che, dopo la puntata, gli ha mandato un messaggio di vicinanza. Intanto, Zazzaroni ha trovato l’appoggio di Milly Carlucci che gli ha dato ragione per quanto espresso in puntata. Secondo l’opinionista di Detto Fatto la gente non è ancora pronta a vedere due persone dello stesso sesso in un ballo ravvicinato:

“Non oso immaginare quando faremo un valzer insieme”.

Ospite a La Zanzara su Radio 24, Giovanni Ciacci ha lanciato una frecciatina a Caterina Balivo, confessando di aver perso 23 chili grazie al ballo e dove non è riuscita lei è riuscita la Carlucci. Poi ha rivelato altri dettagli sul suo futuro matrimonio con un principe etiope trentenne. Dopo aver registrato un programma, l’esperto di look ha incontrato questo principe, per caso che ha iniziato a fargli la corte:

“Sei stato il primo uomo a ballare con un uomo a Ballando, adesso saremo i primi uomini che si sposano in una casa reale”.

Questa polemica verrà chiarita nella prossima puntata del talent di danza di Rai1?