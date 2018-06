Filippo Magnini rinuncia a Pechino Express: sostituito da Le Coliche

By Marco Santoro on giugno 15, 2018

Pechino Express 2018: Le Coliche al posto di Filippo Magnini

Filippo Magnini non parteciperà a Pechino Express, l’edizione numero sette dell’adventure game del secondo canale del servizio pubblico radiotelevisivo e condotto da Costantino Della Gherardesca. Il due volte campione del mondo avrebbe dovuto partecipare insieme alla sorella maggiore Laura, ma al loro posto arriveranno Le Coliche, il duo di youtuber composto da Claudio e Fabrizio Colica. Le ragioni della rinuncia sono da attribuire alle accuse mossegli dalla Procura antidoping, per le quali era già stato assolto dalla giustizia ordinaria:

“Mi auguro che questa situazione possa risolversi rapidamente, dimostrando la mia totale innocenza”.

Giovedì 12 luglio Filippo Magnini dovrà presentarsi davanti alla prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping per rispondere dei capi di accusa consumo o tentato consumo di sostanze stupefacenti, somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata e favoreggiamento. Inoltre, secondo indiscrezioni, il Tribunale avrebbe chiesto la squalifica del famoso nuotatore per un tempo complessivo di 8 anni.

Filippo Magnini accusato di doping rinuncia a Pechino Express 2018

Ripartirà a settembre la settima edizione di Pechino Express 2018 e per 16 vip è tempo di preparare gli zaini e andare alla scoperta del Marocco, Tanzania e Repubblica Sudafricana. Nel cast ci sarebbero dovuti essere anche Filippo Magnini e la sorella Laura, ma il nuotatore ha dovuto rinunciare per potersi difendere dalle accuse della Procura antidoping di Nado Italia. I Magnini, che avrebbero dovuto formare la coppia Fratello e Sorella, saranno sostituiti da Le Coliche, la coppia formata da Fabrizio e Claudio Colica che stanno spopolando su Youtube con la loro satira e la loro ironia. I due fratelli sono autori, sceneggiatori e attori di video esilaranti sul web che continuano a macinare migliaia di visualizzazioni. La Stampa ha divulgato alcune intercettazioni tra Filippo Magnini e il suo nutrizionista Guido Porcellini, riportando alcune frasi in codice che farebbero ipotizzare tutto e niente. Secondo l’accusa, Magnini avrebbe istigato il compagno di squadra Michele Santucci a doparsi con la buffa giustificazione “tanto lo fanno tutti”. Su Instagram lo sportivo aveva già rotto il silenzio circa il caso doping:

“Continuerò con orgoglio e coraggio, anche a dispetto di chi vorrebbe farmi tacere, ad alzare la voce e il mio ventennale esempio agonistico contro il doping”.

Confermate tutte le altre coppie formate da Eleonora Brigliadori con il figlio, Linda Morselli e Rachele Fogar, Roberta Giarrusso e Riccardo Di Pasquale, Paola Caruso e Tommaso Zorzi, Francisco Porcella e Andrea Montovoli, Marcello Cirillo e Adriana Volpe, Mirko Frezza e Tommy Kuti.