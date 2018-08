Giulia De Lellis confessa la fine dell’amore per Andrea Damante

By Marco Santoro on agosto 25, 2018

Andrea Damante e Giulia De Lellis: lui ha lasciato lei?

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati una delle coppie più amate di sempre del Trono Classico di Uomini e Donne, circondati dall’affetto di milioni di fans pronti a fare di tutto per loro. Un successo straordinario che li ha portati a riempire copertine dei settimanali di gossip, siti web e programmi televisivi. I due ragazzi hanno vissuto una splendida storia d’amore, travolgente, caratterizzata da lunghi viaggi, regali, e sono stati capaci di superare anche la lontananza forzata dovuta alla partecipazione al Grande Fratello Vip in due edizione diverse. Poi è arrivata la rottura e il detto “l’apparenza inganna” ha preso sempre più forma. Già perchè in una intervista la De Lellis ha confidato che il rapporto con Andrea non era poi tutto rose e fiori. Soltanto un mese fa erano stati paparazzati assieme in Sardegna avvinghiati durante baci appassionali in barca, dopo una crisi durata circa tre mesi. Qualche settimana fa l’ex tronista ha fatto sapere di essere tornato single e di essersi lasciato definitivamente con la sua Giulietta. Ospite ad un evento siciliano, Giulia De Lellis ha confermato che il rapporto con il dj veronese è arrivato al capolinea:

“Una persona molto importante per me ma non c’è più l’amore, altrimenti non se ne andava”.

Proprio quel “non se ne andava” ha suscitato perplessità tra i fan: Damante non nutriva più alcun tipo di sentimento nei confronti dell’esperta di tendenze?

Giulia De Lellis conferma la storia d’amore finita con Andrea Damante

Giulia De Lellis ha confermato che la storia d’amore con Andrea Damante è definitivamente finita. Probabilmente a scappare anziché combattere per sistemare le cose è stato l’ex tronista di uomini e Donne. In molte occasioni i due hanno parlato di matrimonio, di figli e di un futuro insieme. Qualche settimana era stato Damante a farlo sapere ai sostenitori della coppia:

“Io e lei non stiamo più insieme, ci siamo chiariti serenamente”.

Una prima crisi era arrivata ad aprile a causa di tante voci sui presunti tradimenti compiuti da Andrea nelle sue serate in giro per l’Italia e nei suoi viaggi all’estero ai danni della De Lellis. La verità non è emersa del tutto ma sono stati diversi gli indizi e le testimonianze che si sono rincorse sui social. I diretti interessati continuano a chiedere riservatezza e silenzio, addirittura nessun commento sulla loro decisione, come se fossero due perfetti sconosciuti, ma non lo sono e quindi devono fare i conti con i giudizi positivi e/o negativi della rete.