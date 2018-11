Paola Perego fa male a un complice di Scherzi a Parte

By Denis Bocca on novembre 16, 2018

Paola Perego picchia lo street artist che le ha rovinato l’auto

Questa sera a Scherzi a Parte è andato in onda il divertente scherzo a Paola Perego. L’amata conduttrice di Rai1, che per tanti anni è stata una delle protagoniste di Mediaset, è stata vittima di uno scherzo che l’ha vista usare i piedi non per giocare a calcio, ma per tirare calci furenti al povero malcapitato. Andando con ordine: uno street artist, complice del programma, ha deciso di realizzare un ‘murales’ sull’auto di Paola Perego arrivando addirittura a rigargliela con martello e scalpello. Lo street artist ha cercato di terminare il lavoro, ma lei glielo ha impedito con cieca rabbia e determinazione. Per rendere ancora più credibile il tutto un complice ha fatto la parte del critico d’arte importante rimasto così colpito dall’opera d’arte da fare un’offerta (cinquemila euro) non per l’auto intera, ma solo per la portiera impreziosita dalla “me**a di Minsky”. Il momento più alto dello scherzo è quando Paola Perego ha tirato un calcio allo street artist e gli ha morso un braccio. Senza contare quando ha lanciato il martello addosso al finto critico d’arte. Tutto si è risolto, ovviamente, quando è apparso il logo di Scherzi a Parte; peccato che i calci e i morsi siano rimasti impressi sulla pelle dello street artist che ha ricevuto prontamente le scuse della conduttrice.

Scherzi a Parte: Paola Perego morde il braccio di un complice

Lo scherzo a Paola Perego ha divertito moltissimo il pubblico in studio e sicuramente anche quello da casa. La conduttrice poi è stata ospite di Paolo Bonolis nello studio di Scherzi a Parte dove ha raccontato la sua esperienza caratterizzata da molte parolacce scaturite da una rabbia incontenibile che ha causato male fisico al povero complice del programma. Dopo aver raccontato alcuni scherzi fatti in gioventù Paola Perego ha raccontato il momento in cui Giulio Andreotti ‘s’incantò’ rimanendo fermo immobile. Ha raccontato che dopo aver mandato la pubblicità uno dei medici dichiarò che era stato un semplice attacco ischemico e poco dopo si riprese chiedendo addirittura com’era andata l’intervista. Prima dello scherzo a Paola Perego, che presto sarà nonna, c’è stato lo scherzo a Jonathan il quale è rimasto appeso al filo durante una sezione di zipline. Uno scherzo così cattivo che Paolo Bonolis ha avuto paura che alla fine di tutto li denunciasse. Ma d’altronde gli scherzi devono essere così: cattivi, divertenti e, perché no, esagerati.

Paola Perego presto sarà nonna! La felicità e i nuovi progetti in Tv

Paola Perego presto sarà nonna! Infatti la figlia Giulia Carnevale aspetta un bimbo che si chiamerà Pietro. Oltre a questa felicità, che sarà immensa, l’amata conduttrice sta già pensando ai nuovi progetti televisivi. Nel 2019 sarà alla guida della quarta edizione di Superbrain – Le supermenti, un programma appassionante che ha riscosso un graditissimo successo andando in onda nella prima serata di Rai1. Ma non finisce qui visto che nella prossima estate Paola Perego tornerà alla guida di Non disturbare, un fortunato e intimo talk show dove di puntata in puntata intervisterà donne del mondo dello spettacolo all’interno di una camera d’albergo.