Vita in diretta: Massimiliano Ossini parla del panico a Linea Bianca

Massimiliano Ossini a La vita in diretta: “A Linea Bianca mi sono spaventato”

Ne abbiamo già parlato qualche giorno fa, riprendendo alcuni stralci della sua intervista rilasciata al settimanale DiPiùTv: Massimiliano Ossini ha rischiato la vita a Linea Bianca, come ha raccontato anche oggi nel salotto de La vita in diretta, intervistato dalla padrona di casa Francesca Fialdini. Il noto conduttore di Mezzogiorno in Famiglia, infatti, si è trovato inaspettatamente in una situazione di serio pericolo con la troupe del programma, durante alcune riprese sul monte Ortles. “Vorrei sapere come stai? Perchè hai avuto un brutto spavento ultimamente… ha subito chiesto la conduttrice al suo ospite, che ha risposto:

Diciamo bene […] siamo stati su una delle montagne più difficili, quasi a 4mila metri […] faceva molto freddo, sono arrivate le nubi, c’erano meno 22 gradi…

Ossini ha poi sottolineato che in tv, ovviamente, vengono trasmesse le immagini più belle di quelle che vengono girate, ma durante le riprese non va sempre tutto bene.

C’erano delle nuvole in lontananza […] siamo rimasti a 4mila metri, faceva estremamente freddo. Mi sono spaventato abbastanza […] Lì è entrato il panico

ha poi continuato, raccontando la triste disavventura che ha vissuto, appunto, con la troupe di Linea Bianca in Trentino Alto Adige alcune settimane fa.

Ossini a La vita in diretta: il racconto della bufera durante le riprese di Linea Bianca

Parlando della brutta disavventura vissuta sul monte Ortles con la squadra di lavoro di Linea Bianca, Massimiliano Ossini a La vita in diretta ha poi spiegato di aver capito che la situazione era di serio pericolo quando ha visto la sua guida molto preoccupata. Al settimanale menzionato nel primo paragrafo, il conduttore ha fornito un racconto più dettagliato dell’incubo vissuto sull’Ortles, raccontando come lui e la squadra di Linea Bianca hanno rischiato di morire durante la bufera, riuscendo fortunatamente, alla fine, a trovare riparo e rifugiarsi.

L’intervista curata da Francesca Fialdini è poi proseguita con altri argomenti, ovviamente più leggeri. Il conduttore di Mezzogiorno in Famiglia ha infatti asserito di volersi portare a casa il video del bellissimo servizio sulla sua carriera, mandato in onda come introduzione all’intervista. Non sono mancati dei riferimenti, inoltre, agli altri suoi progetti di lavoro. Parlando di Mezzogiorno in Famiglia, che da alcune stagioni lo vede protagonista ogni sabato e domenica su Rai2, Massimiliano Ossini a La vita in diretta ha parlato di Sergio Friscia, con il quale ha un ottimo rapporto d’amicizia che va oltre il lavoro: non a caso ha raccontato di essere stato anche a cena con lui. Sulla moglie, che vive con i loro tre figli nelle Marche, il conduttore ha invece scherzato quando la Fialdini le ha chiesto di svelare qualcosa che non le ha mai detto. Massimiliano ha quindi risposto, scherzosamente: “Non posso mica dirlo qui”. Passando in rassegna la lunga carriera del presentatore biondo in Rai, si è parlato anche di Cose dell’altro Geo e di Linea Verde, programmi da lui condotti con grande successo in passato.

Linea Bianca: Massimiliano Ossini parla della nuova edizione a La vita in diretta

La nuova edizione di Linea Bianca partirà domani poco dopo le 14.00 su Rai1, come Massimiliano Ossini stesso ha ricordato oggi a La vita in diretta. La bellissima trasmissione itinerante dedicata alla montagna farà compagnia ai telespettatori della prima rete tutti i sabati fino all’inizio della primavera. Il conduttore, lo ricordiamo, ha anche scritto un libro di recente, proprio sulla montagna, intitolato “Kalipè – Lo spirito della montagna”.