Domenica In: Mara Venier dopo l’appello incontra Papa Francesco. FOTO

By Nicolo' Cenci on dicembre 7, 2018

Mara Venier realizza il suo sogno prima di Domenica In: le parole di Papa Francesco

Mara Venier ce l’ha fatta e ha realizzato uno dei suoi sogni più grandi: ha finalmente incontrato Papa Francesco. La conduttrice di Domenica In aveva rivelato il suo desiderio qualche giorno fa quando durante un’intervista rilasciata a Famiglia Cristiana aveva dichiarato di volere il Papa nel suo salotto. Evidentemente il suo appello è stato in parte esaudito e Francesco ha voluto oggi incontrarla per parlare un po’ con la presentatrice del momento. Mara ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui è apparsa felicissima ed emozionata insieme a Papa Francesco. Nella didascalia dell’immagine Mara ha poi scritto queste parole:

“Che grande emozione! Grazie a Papa Francesco per le belle parole!”

Chissà cosa avrà mai voluto dire il Papa all’ex giudice di Tu si que vales! Sicuramente qualcosa di bello a giudicare dalla dichiarazione scritta dalla bionda conduttrice: che rivelerà qualcosa altro di questo incontro domenica in diretta?

Domenica In, Mara Venier stupisce tutti: “Nel mio salotto manca Papa Francesco!”

Mara Venier tornerà in diretta con la sua Domenica In fra due giorni. A ridosso del suo ritorno con il rotocalco domenicale di Rai 1 la presentatrice aveva svelato a Famiglia Cristiana che nel suo salotto era passati fino ad ora solo i big del mondo dello spettacolo e mancava quindi soltanto lui: Papa Francesco. Mara aveva poi rivelato di essere una donna molto fedele e di apprezzare moltissimo il Papa dei giorni nostri. La Venier infatti aveva affermato che le piaceva Francesco perchè era una persona imprevedibile come lei:

“Insomma, nun ce vo’ sta e anch’io, nella vita, nun ce vojo sta!”

Aveva dichiarato ironicamente la presentatrice, la quale poi, commentando anche la sua competizione con la concorrenza, aveva terminato il discorso sottolineando di non voler cadere nuovamente nella polemica.

Papa Francesco e Mara Venier: sarà lui uno degli ospiti di Domenica In?

Insomma dopo l’appello di Mara Venier e dopo l’incontro di oggi con Papa Francesco, che sia proprio lui uno degli ospiti di Domenica In? Per ora sembrerebbe di no. Mara che si sta preparando per la sua ultima sfida contro Barbara d’Urso, ospiterà infatti questa domenica Gabriel Garko e Max Biaggi, entrambi personaggi molto chiacchierati per motivi differenti. Oltre a loro siederanno davanti alla Venier Patty Pravo, Miriam Leone e Riccardo Scamarcio. Che il Papa abbia deciso forse oggi di farsi intervistare da Mara in una delle prime puntate del 2019? Se fosse così la Venier farebbe veramente un colpaccio e realizzerebbe uno dei suoi sogni più reconditi!