GF Vip: Benedetta Mazza confessa il suo dramma

By Marco Santoro on dicembre 3, 2018

Benedetta Mazza racconta le sue delusioni al Grande Fratello Vip

Benedetta Mazza è stata una delle protagoniste della terza edizione del GF Vip, dove fin dalla prima puntata ha incantato tutti con le sue forme e la sua bellezza, che ha mandato in tilt anche il modello Stefano Sala, fidanzato con Dasha Dereviankina. Nonostante il viso d’angelo e le forme procaci, la Mazza è una donna molto riflessiva e profonda. Durante l’esperienza da “reclusa” tra le mura di Cinecittà, ha parlato molte volte della sua vita sentimentale. Scottata da una serie di delusioni, Benedetta Mazza si augura di trovare una persona da amare, con cui costruire una relazione sana e basata sul rispetto reciproco. Nonostante le pessime esperienze vissute in coppia, la showgirl continua a voler amare, ma eclude in futuro una relazione a senso unico. Durante la chiacchierata, Silvia Provvedi si è detta convinta che siamo noi ad attirare le persone sbagliate e ha dimostrato di comprendere le preoccupazioni della sua coinquilina a cui ha rivolto anche un suggerimento:

“Nella vita va bene sognare, vivere di emozioni ma bisogna trovare qualcosa che possa durare nel tempo”.

GF Vip: Benedetta Mazza parla delle sue delusioni sentimentali

Nonostante la nomination, Benedetta Mazza ha trascorso una settimana all’insegna dell’allegria del divertimento. Solo qualche giorno fa è stata un po’ malinconica e ha parlato delle sue delusioni nella vita sentimentale. Le esperienze passate le hanno fatto raggiungere la consapevolezza che l’affermazione nel mondo del lavoro e la costruzione di una stabilità personale sono delle priorità in assoluto, “non posso essere sempre io a modificarmi per gli altri”. Nonostante le delusioni, però, Benedetta Mazza ha dichiarato che continua a credere nell’amore vero, quell’amore che fa battere il cuore e che sfocia in una relazione centrata sul rispetto e sul sentimento vero. Dal primo giorno in cui hanno messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip, Benedetta e Stefano Sala non si sono separati mai un attimo. Ci sono state molte attenzioni tra di loro che hanno fatto pensare che ci fosse del tenero. Entrambi, però, hanno sempre precisato che ad unirli è soltanto un rpaporto d’amicizia, nato ancor prima dalla loro loro partecipazione al reality show. Stefano Sala è stato molto frenato dai pensieri andati alla sua fidanzata, Dasha Dereviankina.

Benedetta Mazza eliminata dal Grande Fratello Vip? Favorita Lory Del Santo

Questa sera, lunedì 3 dicembre, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello Vip. Per uno degli inquilini della Casa questa penultimo appuntamento con il reality show avrà un sapore un po’ amaro. Benedetta Mazza eliminata dal GF Vip? Secondo i sondaggi sarà proprio lei ad abbandonare il gioco. La showgirl si trova al televoto con Lory Del Santo e quest’ultima ha molte chance di superare l’ennesima nomination. La regista ha sfruttato l’occasione del reality come terapia, come una sorta di ‘medicina’ per ricominciare a vivere dopo il tragico suicidio del figlio Loren. All’inizio del Grande Fratello Vip, sono stati tanti i detrattori che le hanno tuonato critiche e attacchi in merito alla sua scelta di partecipare ad un reality. Il ricordo di Loren è ancora vivo: qualche giorno fa, una parola sbagliata di Walter Nudo ha ferito Lory Del Santo ed è scoppiata a piangere.