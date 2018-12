Lorella Cuccarini confessa il suo dispiacere a Domenica In

By Alessio Cimino on dicembre 2, 2018

Domenica In, Lorella Cuccarini dispiaciuta: “Mia mamma mi manca tanto”

Mara Venier ha da poco intervistato Lorella Cuccarini a Domenica In. Quest’ultima è andata ospite nel programma domenicale per parlare del suo nuovo spettacolo teatrale intitolato “Non mi hai più detto ti amo”. Dopo aver parlato della commedia, la Venier ha chiesto a Lorella Cuccarini di sua mamma. E a questo punto la popolare conduttrice, ballerina e attrice, con le lacrime agli occhi, ha confessato quanto segue:

“Mamma è stata un punto di riferimento…Mi manca tantissimo…E’ stata una donna con una grandissima dignità…Mai mi ha fatto mancare nulla e mi ha insegnato molto…Mi dispiace tanto che non abbia avuto modo di godersi i suoi nipoti…”

Difatti la mamma di Lorella Cuccarini è venuta a mancare molti anni fa proprio nel momento in cui ha iniziato la sua carriera nel mondo della Tv e dello spettacolo. Per tale ragione non è riuscita neppure a vedere sua figlia diventare la “donna più amata dagli italiani”. E tutto ciò, come ha confessato oggi a Domenica In, l’ha segnata molto nel profondo.

Lorella Cuccarini a Domenica In: la rivelazione su Pippo Baudo

Lorella Cuccarini oggi ospite a Domenica In da Mara Venier. E in questa circostanza ha parlato del suo spettacolo teatrale “Non mi hai più detto ti amo”. Una commedia teatrale che ha già ottenuto i favori della critica e del pubblico. Successivamente Mara Venier le ha chiesto di Pippo Baudo, il quale l’ha scoperta e lanciata nel mondo dello spettacolo. E proprio sul suo pigmalione per eccellenza ha confessato:

“Nel libro che ha scritto ha speso delle bellissime parole nei miei confronti…E’ stato come un padre…Gli voglio davvero un gran bene…E’ anche venuto a vedermi in teatro e mi ha dato dei consigli preziosi…Consigli che abbiamo già messo in atto…”

Difatti proprio Pippo Baudo ha creduto fin dall’inizio nelle doti da ballerina di Lorella Cuccarini. Per tale ragione le ha dato l’opportunità di entrare nel corpo di ballo della popolare trasmissione del Sabato sera di Rai Uno degli anni ’80 Fantastico. E il successo per la donna è stata davvero incredibile. Lorella Cuccarini, oltre che ballerina, è diventata poi conduttrice e attrice. A tal proposito ha recitato nell’ultima stagione della fiction intitolata L’Isola di Pietro al fianco di Gianni Morandi. L’ultima puntata della serie televisiva è andata in onda giusto una settimana fa su Canale 5. E per il grande successo ottenuto, il direttore di rete Giancarlo Scheri ha già annunciato una terza stagione.

Domenica In, Lorella Cuccarini parla della sua famiglia: “E’ la mia vita”

Lorella Cuccarini a Domenica In ha voluto parlare anche della sua famiglia. E a Mara Venier ha svelato: “La mia famiglia è tutto…E’ la mia vita…” Ha poi parlato del marito, con il quale ormai è sposata da ben 27 anni. A tal proposito Mara Venier ha chiesto a Lorella Cuccarini quale sia stato il suo segreto per essere riuscita a tenersi un uomo al fianco così a lungo. E Lorella Cuccarini, sfoggiando un bellissimo sorriso, ha dichiarato: “Ci vuole tanta pazienza. tolleranza, e soprattutto capacità di ascolto e tanta complicità…” Cambiando un attimo argomento, la Cuccarini è stata ospite alcuni giorni fa anche a La vita in diretta. E in questa occasione ha fatto molto parlare per una presunta frecciata a Barbara d’Urso. Che ci sia della maretta tra le due?