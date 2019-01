Alessia Marcuzzi svela un segreto di Paolo Brosio a Verissimo

Verissimo: Alessia Marcuzzi svela un retroscena su Paolo Brosio

Alessia Marcuzzi è stata ospite sabato 19 gennaio a Verissimo. La conduttrice ha parlato dell’Isola dei Famosi e ha svelato un aneddoto su Paolo Brosio. La sfida più difficile per il giornalista non sarà la fame, ma le tentazioni femminili. E chissà se in Honduras l’ex inviato troverà l’amore. La Marcuzzi ha confessato a Silvia Toffanin che Brosio è una scheggia impazzita, avrà una bella storia da raccontare, a partire dalla sua conversione e la sua devozione alla Madonna di Medjugorje. Durante il servizio fotografico per l’Isola, realizzato lo scorso lunedì, Alessia ha notato uno strano atteggiamento Paolo Brosio:

“Puntava tutte le donne, una cosa incredibile, altro che Corona!”

Notizia dell’ultima ora riportata da Libero, Brosio sull’Isola avrà la possibilità di confessarsi e fare l’Eucaristia: per contratto ha chiesto di avere uno spazio per la preghiera e un prete a disposizione.

Alessia Marcuzzi svela i naufraghi a Verissimo: Filippo Nardi fa una smentita

Nella puntata del 19 gennaio di Verissimo, Alessia Marcuzzi ha svelato i naufraghi dell’Isola 14. La padrona di casa del reality non ha rilasciato nomi nuovi rispetto a quelli confermati negli ultimi giorni dalla produzione. In Honduras, infatti, sbarcheranno Marina La Rosa, Paolo Brosio, Jo Squillo, Marco Maddaloni, Virginia e Viktorija Mihajlović, Kaspar Capparoni, Abdelkader Ghezzal, Taylor Mega, Luca Vismara e Alvin. Jeremias Rodriguez sostituito? Probabilmente sì e il suo posto potrebbe essere preso da Luca Dorigo. Tra i naufraghi della quattordicesima edizione ci sarà anche Aaron, figlio di Brigitte Nielsen. Nei giorni scorsi sono circolati rumors piuttosto contrastanti intorno al ruolo di inviato. Filippo Nardi ha smentito che ci sarà un televoto fra lui e un altro candidato nel corso della prima puntata. L’indiscrezione era stata lanciata sui social dal direttore Nuovo, Riccardo Signoretti. Il pubblico, dunque, non sarà chiamato a decidere il nome dell’inviato di questa edizione.

Verissimo, Silvia Toffanin svela un naufrago: Demetra Hampton all’Isola dei Famosi

Silvia Toffanin ha annunciato a Verissimo un nome che sbarcherà in Honduras giovedì 24 gennaio e diventerà a tutti gli effetti un concorrente in gara: Demetra Hampton è una naufraga dell’Isola dei Famosi. La grande attrice la ricordiamo come volto televisivo del celebre personaggio Valentina. Dopo il grande successo l’ex modella statunitense decise di trasferirsi in Italia e inizia la sua carriera interpretando alcuni ruoli in film come Tre Colonne in Cronaca, Saint Tropez – Saint Tropez e Chicken Park. In seguito decise di ritirarsi dal mondo dello spettacolo, prima di prendere parte alla seconda edizione del reality show La Talpa di Paola Perego. In alcune recenti interviste ha rivelato di aver rifiutato le avances di Vittorio Sgarbi. Oggi è felicemente fidanzata con l’imprenditore Paolo Filippucci, dopo essersi separata da Luca Bielli nel 2004.