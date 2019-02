Montalbano, Peppino Mazzotta svela: “Dopo vent’anni è difficile…”

Il commissario Montalbano: Peppino Mazzotta parla del personaggio che interpreta da vent’anni

Andrà in onda stasera, lunedì 18 febbraio 2019, alle 21.20 circa su Rai1 la seconda e ultima puntata inedita de Il commissario Montalbano, la seguitissima fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, con protagonista Luca Zingaretti. E a poche ore dalla messa in onda della seconda delle nuove puntate de Il commissario Montalbano, l’attore Peppino Mazzotta, che nella serie tv interpreta Giuseppe Fazio, collega di Salvo Montalbano, ha parlato del suo personaggio nel salotto de La vita in diretta, intervistato dai padroni di casa Tiberio Timperi e Francesca Fialdini.

Dopo venti anni per un attore è molto difficile distinguere dove finisci tu e dove comincia il personaggio. Ci si presta delle cose a vicenda… Non è che sono ossessionato, per cui la mattina mi sveglio e non so chi sono, ma sicuramente una parte del mio carattere è passata in Fazio e una parte di Fazio è in me

ha dichiarato Giuseppe Mazzotta (Peppino) , appunto sul personaggio che interpreta ne Il commissario Montalbano.

Peppino Mazzotta parla del suo personaggio in Montalbano: “Finisci per assomigliare a lui…”

Peppino Mazzotta ha dichiarato quanto esposto nel primo paragrafo per rispondere alla domanda della conduttrice de La vita in diretta, Francesca Fialdini, che gli ha chiesto: “Tu, Peppino, collabori con l’osservatorio Antimafia e fai teatro ad altissimo livello: ma il ruolo dell’ispettore Fazio riesci a lasciarlo in camerino o ti perseguita un po’?”. Dopo aver risposto quanto riportato nel primo paragrafo, ai microfoni de La vita in diretta Peppino Mazzotta ha inoltre aggiunto:

Se frequenti una persona per venti anni in qualche modo finisci per assomigliargli.

A prendere la parola subito dopo è stato Tiberio Timperi, che ha affermato invece: “Far parte di Montalbano significa in qualche modo far parte della storia della televisione italiana, perchè il pubblico ha da sempre amato i poliziotti o i detective televisivi, decretando loro un enorme successo”.

Il commissario Montalbano, seconda e ultima puntata in onda stasera: trama e anticipazioni

Come abbiamo scritto la settimana scorsa, la seconda delle due nuove puntate de Il commissario Montalbano, con Luca Zingaretti, Peppino Fazio e il resto del cast della seguitissima fiction di Rai1 ambientata in Sicilia, andrà in onda stasera e si intitola “Un diario del ’43”. L’episodio vedrà Salvo Montalbano, interpretato da Luca Zingaretti (che in una recente intervista ha svelato di aver pianto sul set) indagare sull’omicidio di un ricco imprenditore novantenne.