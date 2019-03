Andrea Dal Corso e Teresa, la trans Guendalina svela: “Sono un’escort”

Andrea Dal Corso insieme alla trans Guendalina Rodriguez? Lei fa una rivelazione

Negli ultimi giorni si è ipotizzato che Teresa Langella e Andrea Dal Corso si fossero fidanzati, complici alcuni indizi pubblicati dal veneto sui suoi profili social. Andrea aveva fatto intendere di essere impegnato sentimentalmente. Nelle ultime ore è spuntata una donna che ha fatto delle rivelazioni inaspettate. Stiamo parlando della trans Guendalina Rodriguez, la quale ha sostenuto che Andrea Dal Corso avrebbe passato l’intera giornata in sua compagnia. In tanti però si stanno ponendo anche la domanda se sia una persona che cerca soltanto visibilità o, al contrario, stia dicendo la verità. Sempre sui social si è detta indignata per gli insulti e le minacce che sta ricevendo:

“Posso capire che siete fans di un programma ma se due persone non sono fatti per stare insieme, fatevene una ragione. Io sono una escort, non devo dare spiegazioni a nessuno”.

Andrea Dal Corso ha cercato Guendalina Rodriguez dopo il confronto con Teresa?

Dalla registrazione di Uomini e Donne di ieri è emerso che in studio c’è stato un nuovo confronto tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La loro storia, mai iniziata, potrebbe essersi trasformata in un triangolo amoroso dopo le accuse di Guendalina Rodriguez all’ex corteggiatore. Dopo il ‘no’ a Teresa Langella, Andrea è stato ospite per l’ennesima volta nel programma di Maria De Filippi per spiegare le motivazioni che lo avevano portato a rifiutare l’ex tronista, dopo il bacio che si sono scambiati a Napoli e alcuni giorni trascorsi insieme. La trans Guendalina Rodriguez ha lasciato intendere che ieri è stata a Uomini e Donne ma ha scelto per il suo lavoro di non apparire in video:

“Come fanno altre persone che vanno lì solo per qualche minuto di visibilità. Ho parlato con chi di dovere”.

Sempre attraverso Instagram Stories, l’italo – brasiliana ha postato un messaggio. Andrea Dal Corso ha cercato la escort dopo il confronto con Teresa Langella?

“Guendalina oggi alla registrazione ti ho voluto ignorare scusami mettiti nei miei panni perciò non mi va di fare foto. Stasera facciamo festa?”

Uomini e Donne Trono Classico: Teresa Langella si sfoga dopo il confronto con Andrea Dal Corso

Mentre Andrea Dal Corso era impegnato a replicare a Guendalina Rodriguez sui social,

“Entreranno nella tua Vita in tanti, pronti a giudicarti e farti inciampare, ma tu ti ricorderai chi sei, dove stai andando e quanto cuore stai mettendo. Non ti servirà dare alcuna giustificazione di quello che fai”,

Teresa Langella si è sfogata dopo il confronto a Uomini e Donne con l’ex corteggiatore del Trono Classico. L’ex tronista ha postato una Instagram Story con uno sfondo nero e una canzone, ovvero ‘La Fine’ di Tiziano Ferro, condividendo alcune frasi del brano. Ma se questa storia non è mai iniziata, come è possibile che sia finita?